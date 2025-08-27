越籍受刑人打死同房馬籍獄友爆管理疏失 北監：依法處理無隱匿
矯正署台北監獄去年12月31日清晨發生越南籍受刑人無故毆打同舍馬來西亞籍受刑人，導致對方重傷不治，面對外界質疑管理疏失與通報程序，台北監獄今表示，已依監獄行刑法規定通報檢方偵辦中，全程依法處理，絕無隱匿寬貸。
北監副典獄長許國賢說明，犯下殺人罪在監服刑越南籍阮姓受刑人，去年12月31日清晨6時46分，突然痛毆同房因走私毒品罪服刑的馬來西亞籍周姓獄友，值勤人員6時52分發現異狀，立即通報中央台並呼叫消防隊派救護車到場將傷者緊急送醫，經急診醫師搶救，周姓受刑人仍於當天上午9時09分宣告不治。
許國賢表示，事情爆發後立即隔離涉案阮某，保存監視錄影畫面，並依監獄行刑法第143條規定，主動報請檢方偵辦，同時通知馬來西亞在台辦事處代轉聯繫周某家屬，配合檢察官相驗與擇日解剖，全程依法處理絕無隱匿；家屬初步確認死因後，並無意見，隨後領回遺體，並由北監協助完成火化及骨灰運返事宜，。
對於外界質疑囚犯國籍不同、語言不通，應避免同房，主管明顯失職一事，北監也說明，考量當事人雙方互不認識、無嫌隙，且皆會中文，因此配住同房，並無違反相關戒護管理規定，但對此不幸事件，北監深感遺憾，將全力配合司法單位釐清真相，依法追究責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言