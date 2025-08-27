越籍受刑人打死同房馬籍獄友爆管理疏失 北監：依法處理無隱匿

矯正署台北監獄去年12月31日清晨發生越南籍受刑人無故毆打同舍馬來西亞籍受刑人，導致對方重傷不治，面對外界質疑管理疏失與通報程序，台北監獄今表示，已依監獄行刑法規定通報檢方偵辦中，全程依法處理，絕無隱匿寬貸。

北監副典獄長許國賢說明，犯下殺人罪在監服刑越南籍阮姓受刑人，去年12月31日清晨6時46分，突然痛毆同房因走私毒品罪服刑的馬來西亞籍周姓獄友，值勤人員6時52分發現異狀，立即通報中央台並呼叫消防隊派救護車到場將傷者緊急送醫，經急診醫師搶救，周姓受刑人仍於當天上午9時09分宣告不治。

許國賢表示，事情爆發後立即隔離涉案阮某，保存監視錄影畫面，並依監獄行刑法第143條規定，主動報請檢方偵辦，同時通知馬來西亞在台辦事處代轉聯繫周某家屬，配合檢察官相驗與擇日解剖，全程依法處理絕無隱匿；家屬初步確認死因後，並無意見，隨後領回遺體，並由北監協助完成火化及骨灰運返事宜，。