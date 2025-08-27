越籍受刑人打死同房馬籍獄友爆管理疏失 北監：依法處理無隱匿

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

矯正署台北監獄去年12月31日清晨發生越南籍受刑人無故毆打同舍馬來西亞籍受刑人，導致對方重傷不治，面對外界質疑管理疏失與通報程序，台北監獄今表示，已依監獄行刑法規定通報檢方偵辦中，全程依法處理，絕無隱匿寬貸。

北監副典獄長許國賢說明，犯下殺人罪在監服刑越南籍阮姓受刑人，去年12月31日清晨6時46分，突然痛毆同房因走私毒品罪服刑的馬來西亞籍周姓獄友，值勤人員6時52分發現異狀，立即通報中央台並呼叫消防隊派救護車到場將傷者緊急送醫，經急診醫師搶救，周姓受刑人仍於當天上午9時09分宣告不治。

許國賢表示，事情爆發後立即隔離涉案阮某，保存監視錄影畫面，並依監獄行刑法第143條規定，主動報請檢方偵辦，同時通知馬來西亞在台辦事處代轉聯繫周某家屬，配合檢察官相驗與擇日解剖，全程依法處理絕無隱匿；家屬初步確認死因後，並無意見，隨後領回遺體，並由北監協助完成火化及骨灰運返事宜，。

對於外界質疑囚犯國籍不同、語言不通，應避免同房，主管明顯失職一事，北監也說明，考量當事人雙方互不認識、無嫌隙，且皆會中文，因此配住同房，並無違反相關戒護管理規定，但對此不幸事件，北監深感遺憾，將全力配合司法單位釐清真相，依法追究責任。

法務部矯正署台北監獄服刑去年底發生阮姓殺人罪受刑人打死馬來西亞籍周姓走私毒品獄友事件，北監今天表示，依法嚴懲暴力攻擊行為，全力配合檢方調查偵辦，絕不隱匿寬貸。圖／聯合報系資料照片
法務部矯正署台北監獄服刑去年底發生阮姓殺人罪受刑人打死馬來西亞籍周姓走私毒品獄友事件，北監今天表示，依法嚴懲暴力攻擊行為，全力配合檢方調查偵辦，絕不隱匿寬貸。圖／聯合報系資料照片

