邱瓈寬遭控侵占、盜賣閨密股票逾30億 北檢偵結不起訴

知名製作人「寬姐」邱瓈寬5年前因謝姓閨蜜重病，受託代為照顧林姓幼子，邱女不僅將對方認為乾兒子，並得行使監護權，但謝女過世後，乾兒子卻對邱女提告侵占、盜賣股票，金額超過30億元；台北地檢署調查後，認為邱女有授權可處分、利用謝女財產及買賣股票帳戶，無侵占、詐欺或竊盜犯意，此案不起訴處分。

據了解，2020年邱瓈寬受重病的謝姓閨蜜託孤，照顧未成年兒子，謝女後來因病過世後，生前龐大遺產由林姓兒子繼承。但林男向北檢指控，母親生前曾匯款款10億餘元給邱女，扣除代墊股款、醫療花費與看護費用，尚有8千多萬元財產未返還；另邱女盜賣母親大立光、巨虹、龍邦股票，價值超過30億元。

邱瓈寬供稱，她在2015年的慈善拍賣會上認識謝女，雙方成為好友，謝女因患有出血性血管擴張症的罕見疾病，須經常北上就醫，因此由她安排接送及居住事宜。2017年謝女的小孩要上小學，她也同意入籍同住，小孩跟與謝女都是她照顧，與謝女同住期間是同居共財關係。

邱瓈寬指出，她在謝女生前協助對方很多事，包括謝女存摺印章由她保管，且謝女很有錢，消費與一般人不同，她們曾帶小孩赴美旅遊一個月，光在旅店費用就花了1億5千萬元，謝女證券帳戶的買賣與借貸，都是經謝女同意才處分，且謝女生前曾以書面全權委託她處理股票交易。

邱瓈寬向檢方提出謝女生前簽下的委託授權書、醫材費用、購屋墊款、旅遊支出、購買精品、旅遊開銷等明細，檢方勘驗後，認為邱女說詞可採信，認定邱女罪嫌不足，不起訴處分。