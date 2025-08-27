快訊

春哥侃陸／中共重手整肅貪官 來因複雜甚至扯上稀土

內閣再有異動 國發會主委劉鏡清請辭 工作至本周五

彈性乘車走入歷史 高鐵證實：對號座提前搭車需換票 新制11月10日上路

國安私菸案二審刑度大公開！軍士官中吳宗憲判最重 華航幫全數獲緩刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

前總統蔡英文6年前出訪太平洋友邦島國，國安特勤人員卻利用專機夾帶近萬條私菸闖關，檢方起訴官邸侍衛室前少校軍官吳宗憲、張恒嘉、華航空品處前副總邱彰信等人，一審依以公用運輸工具裝載漏稅物品罪判吳10年4月徒刑、張10年2月徒刑，褫奪公權10年，案經上訴，台灣高等法院今改依對非主管監督事務圖利罪判吳宗憲6年，褫奪公權6年、張恒嘉2年4月徒刑，褫奪公權3年，可上訴。

其餘被告「國安幫」上士駕駛劉尊彰一審判刑7年，褫奪公權7年，二審改判刑2年，緩刑5年；張家維一審判刑6年2月，褫奪公權6年，二審改判1年8月徒刑，緩刑3年；李君偉、葉信宏、潘秉忠一審各判刑6年4月，褫奪公權6年，二審改判1年10月，緩刑4年；黃柏維一審判刑6年4月，褫奪公權6年，二審改判2年6月，褫奪公權3年。

「華航幫」邱彰信一審被依稅捐稽徵法逃漏稅捐罪判2年8月徒刑，高院今改依幫助犯對非主管監督事務圖利罪判1年6月，緩刑3年，支付公庫150萬元。

另外，華航空品處協理于堯一審判刑2年6月，二審改判1年5月徒刑，緩刑3年；職員陳穎彥一審判刑2年，二審改判無罪；組長黃川禎被認定幫助貪汙，一審判刑5年4月，褫奪公權5年，二審改判1年4月，緩刑3年。

高院指出，一審判決適用法律有違誤，因此撤銷原判決，改依刑法對非主管監督事務圖利罪論處，其中吳宗憲不適用減刑條件，其餘軍士官均有減刑，而吳宗憲、張恒嘉、黃柏維不符合緩刑要件。

針對「華航幫」邱彰信等人，高院認為邱彰信、于堯、黃川禎是幫助犯對非主管監督事務圖利罪，但均獲緩刑，而檢察官起訴陳穎彥為逃漏稅捐罪，此部分則罪證不足，改判無罪。

本案源於2019年7月11日到22日，蔡英文出訪太平洋友邦，黃川禎將專機免稅菸品價目表提供吳宗憲，吳將價目表發放侍衛室各單位與親友，總計訂購逾九千條免稅菸。黃得知吳擬以公務車載菸品出關，不僅提醒機邊交付菸品應在較遠處上貨，更建議取貨時可用卡車擋住，以掩人耳目。

邱彰信、于堯則同意其中9200條菸品置於桃園機場保稅倉庫，再於專機上裝載800條，由專機人員自行攜帶出關。7月22日專機返國當日，吳宗憲等人於B9國賓門將倉庫內保管的菸品，加上機上購買共9797條免稅菸，用3輛公用貨車載運駛出機場管制門，隨即被埋伏的調查局幹員攔獲。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

吳宗憲。圖／聯合報系資料照片
吳宗憲。圖／聯合報系資料照片

主管 專機 私菸 邱彰信

延伸閱讀

國安私菸纏訟6年…二審今判刑均減輕 邱議瑩之弟邱彰信判1年半獲緩刑

政務官不中立頻傳 吳宗憲推「政務人員行為基準法」補漏洞

「小英男孩」疑涉綠電弊案 吳宗憲質疑：崇越、雲豹利益更大

吳宗憲推「政務人員行為基準法」 補行政中立法制缺口

相關新聞

國安私菸纏訟6年…二審今判刑均減輕 邱議瑩之弟邱彰信判1年半獲緩刑

前總統蔡英文6年前出訪太平洋友邦島國，國安特勤人員卻利用專機夾帶近萬條私菸闖關，檢方起訴官邸侍衛室前少校軍官吳宗憲、張恒...

劉世芳、鄭英耀「一邊一國」惹議 鍾小平告發：搞台獨怎可當部長？

內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀相繼發表「一邊一國」台獨理論，台北市議員鍾小平今前往台灣高檢署按鈴告發劉、鄭涉內亂、外患罪...

邱瓈寬遭控侵占、盜賣閨密股票逾30億 北檢偵結不起訴

知名製作人「寬姐」邱瓈寬5年前因謝姓閨蜜重病，受託代為照顧林姓幼子，邱女不僅將對方認為乾兒子，並得行使監護權，但謝女過世...

拒加入「口罩國家隊」大發國難財賺2千萬 負責人判22月公司罰200萬

在桃園大溪開設口罩廠的藍姓男子，2020年疫情時拒絕加入國家隊，卻高價私售牟利2千萬；審理時藍某仍飾詞狡辯，桃園地院審結...

2歲童遭多次施虐送醫不治 生父被判18年喊太重上訴

31歲陳姓男子僅因不滿2歲兒子不順從管教，多次施虐，包括以棉繩綑綁雙手，蓮蓬頭水管插入肛門灌水、毆打等，最後用拳頭捶打男...

台中市警局爆性騷！警官喊「美女」摸女警頭頸 下場曝

台中市警局爆出性騷擾案件，時任保安科陳姓警官在局內走廊向另1名女警搭訕，稱呼其「美女」又伸手摸頭、脖子，經對方申訴後構成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。