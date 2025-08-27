國安私菸案二審刑度大公開！軍士官中吳宗憲判最重 華航幫全數獲緩刑

前總統蔡英文6年前出訪太平洋友邦島國，國安特勤人員卻利用專機夾帶近萬條私菸闖關，檢方起訴官邸侍衛室前少校軍官吳宗憲、張恒嘉、華航空品處前副總邱彰信等人，一審依以公用運輸工具裝載漏稅物品罪判吳10年4月徒刑、張10年2月徒刑，褫奪公權10年，案經上訴，台灣高等法院今改依對非主管監督事務圖利罪判吳宗憲6年，褫奪公權6年、張恒嘉2年4月徒刑，褫奪公權3年，可上訴。

其餘被告「國安幫」上士駕駛劉尊彰一審判刑7年，褫奪公權7年，二審改判刑2年，緩刑5年；張家維一審判刑6年2月，褫奪公權6年，二審改判1年8月徒刑，緩刑3年；李君偉、葉信宏、潘秉忠一審各判刑6年4月，褫奪公權6年，二審改判1年10月，緩刑4年；黃柏維一審判刑6年4月，褫奪公權6年，二審改判2年6月，褫奪公權3年。

「華航幫」邱彰信一審被依稅捐稽徵法逃漏稅捐罪判2年8月徒刑，高院今改依幫助犯對非主管監督事務圖利罪判1年6月，緩刑3年，支付公庫150萬元。

另外，華航空品處協理于堯一審判刑2年6月，二審改判1年5月徒刑，緩刑3年；職員陳穎彥一審判刑2年，二審改判無罪；組長黃川禎被認定幫助貪汙，一審判刑5年4月，褫奪公權5年，二審改判1年4月，緩刑3年。

高院指出，一審判決適用法律有違誤，因此撤銷原判決，改依刑法對非主管監督事務圖利罪論處，其中吳宗憲不適用減刑條件，其餘軍士官均有減刑，而吳宗憲、張恒嘉、黃柏維不符合緩刑要件。

針對「華航幫」邱彰信等人，高院認為邱彰信、于堯、黃川禎是幫助犯對非主管監督事務圖利罪，但均獲緩刑，而檢察官起訴陳穎彥為逃漏稅捐罪，此部分則罪證不足，改判無罪。

本案源於2019年7月11日到22日，蔡英文出訪太平洋友邦，黃川禎將專機免稅菸品價目表提供吳宗憲，吳將價目表發放侍衛室各單位與親友，總計訂購逾九千條免稅菸。黃得知吳擬以公務車載菸品出關，不僅提醒機邊交付菸品應在較遠處上貨，更建議取貨時可用卡車擋住，以掩人耳目。

邱彰信、于堯則同意其中9200條菸品置於桃園機場保稅倉庫，再於專機上裝載800條，由專機人員自行攜帶出關。7月22日專機返國當日，吳宗憲等人於B9國賓門將倉庫內保管的菸品，加上機上購買共9797條免稅菸，用3輛公用貨車載運駛出機場管制門，隨即被埋伏的調查局幹員攔獲。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康