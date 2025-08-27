劉世芳、鄭英耀「一邊一國」惹議 鍾小平告發：搞台獨怎可當部長？

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀相繼發表「一邊一國」台獨理論，台北市議員鍾小平今前往台灣高檢署按鈴告發劉、鄭涉內亂、外患罪；鍾說，劉與鄭是台獨內閣，希望賴總統與卓院長撤換這2位部長。

鍾小平指出，今天是他生日，想為國家做點事，劉世芳與鄭英耀前陣子發表「一邊一國」理論搞台獨，嚴重違反中華民國憲法，因此對2人提告。

鍾說，31比0大罷免才剛結束，賴總統說要與民休戚，可是這2個台獨部長在裡面的話就是台獨內閣，這樣會永無寧日、會把2300萬中華民國子民帶向戰爭的邊緣、萬丈深淵。

鍾說，除了要按鈴申告內亂、外患罪外，也希望賴總統、卓院長能夠撤換這2位部長，他們不適任「搞台獨的人怎麼可以當中華民國的部長？」如真心要改革、真心要朝野和解、真心為兩岸帶來和平「就請換掉這2個台獨部長」。

鍾小平告發指出，劉世芳2025年3月16日於民進黨「人民是頭家」政策宣講會主張「台灣跟中國，一邊一國，我們各管各個事，國家安全不是為了國防部，而是為了我們自己」，顯然企圖以非法方法變更中華民國憲法增修條文，涉公然毀憲亂政，而有預備違反刑法第100條的不法行為。

鍾說，鄭英耀則於2025年4月14日受訪於記者提問「所以你也認同台灣、中國一邊一國的說法嗎？」時稱「阿這是無庸置疑阿，無庸置疑，一邊一國」，鄭也有預備違反刑法第100條的不法行為。

鍾小平說，劉世芳、鄭英耀身為中華民國官員，卻違背憲法義務，企圖預備以非法方式變更國憲，罪證明確，所以檢附2份新聞報導告發，請台高檢署依法偵辦。

