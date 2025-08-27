國安私菸纏訟6年…二審今判刑均減輕 邱議瑩之弟邱彰信判1年半獲緩刑

前總統蔡英文6年前出訪太平洋友邦島國，國安特勤人員卻利用專機夾帶近萬條私菸闖關，檢方起訴官邸侍衛室前少校軍官吳宗憲、張恒嘉、華航空品處前副總邱彰信等人，一審依以公用運輸工具裝載漏稅物品罪判吳10年4月徒刑、張10年2月徒刑，褫奪公權10年，案經上訴，台灣高等法院今改依對非主管監督事務圖利罪判吳宗憲6年、張恒嘉2年4月徒刑，可上訴。

另外，立委邱議瑩之弟邱彰信一審被依稅捐稽徵法逃漏稅捐罪判刑2年8月，高院今改依幫助犯對非主管監督事務圖利罪判1年6月，緩刑3年，支付公庫150萬元。

本案源於2019年7月11日到22日，蔡英文出訪太平洋友邦，黃川禎將專機免稅菸品價目表提供吳宗憲，吳將價目表發放侍衛室各單位與親友，總計訂購逾九千條免稅菸。黃得知吳擬以公務車載菸品出關，不僅提醒機邊交付菸品應在較遠處上貨，更建議取貨時可用卡車擋住，以掩人耳目。

邱彰信、于堯則同意其中9200條菸品置於桃園機場保稅倉庫，再於專機上裝載800條，由專機人員自行攜帶出關。7月22日專機返國當日，吳宗憲等人於B9國賓門將倉庫內保管的菸品，加上機上購買共9797條免稅菸，用3輛公用貨車載運駛出機場管制門，隨即被埋伏的調查局幹員攔獲。

一審認為吳宗憲、張恒嘉職司總統維安任務，吳宗憲在總統專機出訪前登記買私菸時曾跟購菸者提到有風險，卻濫用特權，以公務車載運個人訂購的菸品出關，漠視法令、公器私用，侵害國家稅收，犯罪情節嚴重。

此外，華航的邱彰信等人肩負國家元首出訪專機任務，卻為滿足國安特勤人員需求，增加公司銷售額，給予國安人員特權，破壞購買菸品的公平性；邱彰信主導免稅菸品販售，可責性高，判邱較重刑度。

案件上訴，高院審理時，除總統府侍衛室前少校吳宗憲、未被起訴圖利罪的陳穎彥之外，其餘被告全改口承認圖利罪。吳宗憲也表示，沒必要圖利自己或他人，他不想猜測法官怎麼判，也不在乎有沒有終身俸，20年軍旅生涯以曾參與多次總統出訪專案為榮。

張恒嘉則向法院表示，6年來遭受異樣眼光，他是法律門外漢，希望能早點結束官司，重新生活。本身不抽菸的上士劉尊彰買了900條香菸，他表示如果再有一次選擇，不會做這樣的事，「沒有一天不後悔」。

