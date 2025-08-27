拒加入「口罩國家隊」大發國難財賺2千萬 負責人判22月公司罰200萬

在桃園大溪開設口罩廠的藍姓男子，2020年疫情時拒絕加入國家隊，卻高價私售牟利2千萬；審理時藍某仍飾詞狡辯，桃園地院審結，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例將他判1年10月，公司科罰200萬元，沒收犯罪所得609萬餘元，可上訴。

起訴指出，55歲藍某經營的藍吉訶德貿易公司原先領有製造醫療器材許可證，但在2019年12月間已屆期失效，因應新冠肺炎疫情爆發，衛生福利部2020年1月底開始徵用口罩，於同年2月間向藍某徵用醫療及外科手術口罩，他卻以「現在沒有生產醫療口罩」為由拒絕。

藍某暗地裡仍大量生產，私下以每片12到16元價格批售，比當時政府公告每片5元的定價超出2至3倍多，海削2095萬餘元大發國難財，檢警調巡發動搜索時，當場查扣逾38萬片口罩與製造原料，並凍結財產，2021年10月間桃檢偵結，由於藍某犯後仍飾詞狡辯，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」之經主管機關公告的防疫物資哄抬價格等罪起訴，求刑4年、併科罰金400萬元。

法院審理時，藍某堅決否認自己有生產或販售醫療口罩，不過法官根據多名證人的證詞和LINE通訊紀錄上的交易紀錄，認定他在販售口罩時，曾出示檢驗報告，聲稱自家所產的口罩具備過濾細菌的功效，屬於醫療口罩；同時他為了規避查緝，假以「平面口罩」來掩飾；又趁著疫情嚴峻、民眾急需防疫物資、口罩供不應求之際，將原本每片只要1.2至3元的口罩漲成12至16元不等牟利，情節重大。

法院審酌，嚴重特殊傳染性肺炎為全國及國際高度關注的重大公共衛生事件，政府與民眾為防疫付出大量努力，並嚴格管制醫療口罩等防疫物資，藍某違反政府嚴格控管口罩發放數量政策，造成防疫漏洞，影響大眾權益及公共衛生安全，又考量藍某否認犯行的犯後態度不佳，綜合他的教育程度與經濟狀況，量處適當之刑，並依犯罪情節，對藍吉訶德貿易公司科罰。