抗爭索回饋金300萬 屏縣村長起訴

屏東縣萬巒鄉成德村施作漁電共生光電場，村長林榮慶年初以交通、噪音擾民等為由，率眾抗爭，檢方查出他涉私下要求業者支付三百萬元「回饋金」，還恐嚇若不付款就破壞機具。屏東地檢署昨依藉勢藉端勒索財物未遂罪等起訴林，求處六年以上徒刑。

無黨籍林榮慶二○一○年起當選成德村長，已四連霸，檢方批他惡性重大、有辱官箴。

檢方查出，綠暉公司為建置室內養殖屋頂型的漁電共生案場，向私人承租萬巒鄉某段地號，二○二三年九月取得屏東縣政府核發的建照，林榮慶指案場施工導致影響居民交通、施工噪音擾民，要爭取回饋金等理由，營造地方上對案場的反彈聲浪。林榮慶夥同該村的社區發展協會吳姓理事長、李姓總幹事多次前往案場滋擾。