2歲童遭多次施虐送醫不治 生父被判18年喊太重上訴

31歲陳姓男子僅因不滿2歲兒子不順從管教，多次施虐，包括以棉繩綑綁雙手，蓮蓬頭水管插入肛門灌水、毆打等，最後用拳頭捶打男童腹部2次，導致肝臟損傷及胃破裂，送醫不治。一審國民法庭重判18年，陳以量刑過重上訴，台南高分院今判決駁回。

判決書指出，陳姓男子是2歲男童親生父親，與男童母親、男童姊姊4人一度同住台南市中西區平價飯店雙人房；陳在2023年7月23日至10月18日晚間7時許，認為兒子不順從管教，竟多次傷害及虐待，導致男童身上多達20多處擦挫傷、瘀傷等。

陳對男童施虐犯行包括入睡前以棉繩綑綁雙手，蓮蓬頭水管插入肛門並灌水2次，手捏生殖器，甚至將男童身體伸至窗外威脅丟下樓，還以冷水沖淋、徒手或以器物擊打身體，手法凶殘。

2023年10月18日男童剛吃中餐，陳在飯店房間用拳頭搥打平躺的男童上腹部二次，再用手掌重壓同一部位，造成男童肝臟損傷及胃破裂，胃內容物流出約500毫升在腹腔裡，導致男童腹膜發炎並引發敗血性休克。

陳與妻子當晚發現男童沒反應，送醫急救無效宣告死亡；男童母親依犯成年人故意對兒童犯傷害罪，一、二審均被判2年，已入監服刑，母親出庭作證哽咽說，沒做好母親的責任，如今每天都在反省，出去將為兒子辦法會，減輕其病痛。

台南地院國民法官法庭今年2月認定陳姓生父犯成年人故意對兒童犯傷害致死罪，判處18年徒刑；陳父上訴指出，原審量刑過重，漏未審酌他尚有一名稚齡未成年子女的最佳利益，顯與業已內國法化之聯合國兒童權利公約（CRC）暨高分院另一矚目案件判決所載意旨相左，請求從輕量刑。

高分院說明，兒童權利公約第14號一般性意見內，亦肯認父母因受刑事追訴有需與子女分離情形，並未干預法院依法量刑職權；且兒童為父母保護對象，而非父母為違法行為後減輕刑責託詞，此有最高法院判決意旨可參照，無以認定原判決科刑有裁量不當具體理由而有調查必要性。

另，上訴審法院就行國民參與審判制度案件所為第一審判決，實具有正當化基礎，自應予高度尊重；原審對陳姓生父所為的量刑並無具體理由可認有認定或裁量不當，或有於原審言詞辯論終結後足以影響科刑情況。

高分院審酌，國民法庭就陳的犯行，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪處斷，無情堪憫恕情事，並無忽略極為重要的量刑事實、對重要事實的評價有重大錯誤、量刑裁量權行使違反比例原則或平等原則等情事；陳上訴仍指摘原審量刑不當，為無理由，判決應予駁回。可上訴。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線