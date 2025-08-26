台師大女足前教練周台英涉詐欺 交保限出境

台師大女足抽血換學分案，檢調懷疑前教練周台英以未參與計畫的學生當人頭，詐領及侵占補助金，前天搜索約談周台英到案，另以證人約談研究計畫主持人陳忠慶等人；台北地檢署昨天凌晨依詐欺罪命周台英七十萬元交保、限制出境出海。

周台英移送北檢時，身穿灰色Ｔ恤、頭戴黑色棒球帽與口罩，臉上神情凝重，面對大批媒體包圍低頭快走，沒回應任何問題。她交保後由親友陪同迅速搭車離去，陳忠慶訊後請回。

全案起源於台師大去年底爆出女足隊疑被迫接受運動實驗抽血案，學員被迫在寒暑假連續二周配合每日三次抽血，否則被威脅扣四年卅二學分，受試費一千二百元也未發給學生。

檢調陸續向教育部、國科會、中央大學及台師大等單位，函調研究計畫執行資料，約談一位研究助理，及十八位在學及畢業的女足隊成員 ，包含吹哨者簡奇陞。檢調分析卷證資料及清查金流，懷疑周台英以未參與實驗的學生當作人頭詐領補助金，金額約數千元，另補助金疑未交給被抽血的學生，直接變成女足隊公積金。

女足隊抽血事件是因國科會研究計畫，名為「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」，每年經費由國科會補助、由陳忠慶主持，與長庚運動醫學總召林瀛洲、中央大學副校長阮啟弘教授等人共同執行。