應曉薇押滿1年 律師聲請具保停押

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

台北地方法院審理京華城容積率案，昨提訊台北市議員應曉薇，傳喚應的助理陳佳敏、男友王尊侃作證。應今日羈押滿周年，昨開庭稱委屈，指檢察官「先射箭再畫靶」，律師聲請具保停押，合議庭將評議後裁定。

應曉薇指出，「我的錢就是我的錢」，為了京華城「我心裡委屈透了」，十年前滿懷熱情擔任議員，接受民眾陳情，十年後卻變成弊案，更好笑的是威京集團主席沈慶京愛心捐款給協會，幫助她從小長大的萬華，卻被說是行賄，「我心裡滿腹委屈」。

應曉薇律師認為陳佳敏、王尊侃詰問完畢，羈押原因已消滅，加上應羈押滿一年，身體非常差，在看守所暈倒七、八次，建請法院具保停押。

陳佳敏證稱，王尊侃是中華民國華夏希望關懷等協會理事長，王會指示她領款，印象中應曉薇沒有指示她動用協會財物。應會幫忙協會募款，有捐款進來會指示她「開收據」。

陳佳敏說，提領大額款項王尊侃會陪同去銀行，應曉薇則在議員辦公室分別交給她兩百、三五○萬元，王、應交辦銀行事務，她會安排同日處理，否認提領協會款項匯入應的帳戶。

王尊侃說，他擔任五個協會理事長，是實際負責人，都是他出錢，協會款項「混著用」，他會請陳佳敏協助提領現金，用於協會活動或廠商貨款；應曉薇從沒指示他提領協會的錢。

他說，原先經營成人電視頻道「松視」，二○一七年以一億餘元價碼轉賣給鑫成科技，有能力替協會出錢，包括花兩千餘萬元在小巨蛋辦比賽。應會出席協會活動，大多是他拜託，因會吸引媒體關注。

應曉薇 京華城

