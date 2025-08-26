快訊

「小英男孩」鄭亦麟涉收賄要饋電容量遭聲押 台北地院預計22:30開庭

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長、「小英男孩」鄭亦麟，任內涉嫌向兩家綠能業者收賄，施壓台灣電力公司要饋電容量，檢調昨天搜索鄭的住居所、辦公室與兩家業者，約談14人到案，檢方複訊後依貪汙、財產來源不明等罪，聲押禁見鄭亦麟、涉嫌行賄的東煒建設董事長陳健盛、兒子兼特助陳冠滔，台北地方法院預計晚間10點半開羈押庭。

另外，檢調昨也同案約談鄭亦麟的父母鄭武廷、林佳珍、涉嫌行賄的上市公司綠能環保公司「泓德能源」總經理周仕昌等人，檢方複訊後命周仕昌100萬元交保，鄭武廷、林佳珍各10萬交保，會計師鄭涵80萬元交保。台電副總兼執行長許國隆、前副總蕭勝任則獲請回。

據了解，鄭亦麟台大經濟系畢業、擁有英國倫敦大學能源及環境經濟暨政策碩士高學歷，2015年加入民進黨智庫，也曾是行政院前院長林全的學生，深獲信任，2016年就出任行政院能源及減碳辦公室主任。

經濟部為推動綠能產業，2018年成立綠能科技產業推動中心，林全擔任行政院長期間，鄭亦麟擔任中心副執行長，成為離岸風電區塊開發政策重要推手，當時他年僅28歲，素有「小英男孩」稱號。

素有「小英男孩」稱號的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內疑向兩家綠能業者收賄。台北地檢署今晨依貪汙、財產來源不明等罪，聲押禁見鄭亦麟。記者林俊良／攝影
素有「小英男孩」稱號的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內疑向兩家綠能業者收賄。台北地檢署今晨依貪汙、財產來源不明等罪，聲押禁見鄭亦麟。記者林俊良／攝影

