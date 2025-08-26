應曉薇明羈押滿一年…訴心聲「我心裡委屈透了」 律師聲請具保停押

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今下午傳喚台北市議員應曉薇男友王尊侃出庭作證。庭末，應曉薇稱自己明日將羈押滿一年，「心裡委屈透了」，並指檢察官先射箭再畫靶，應的律師也聲請具保停押。

應曉薇指出，對她來講，為了一個京華城，「我心裡委屈透了」，她十年前滿懷熱血、熱情擔任議員，接受民眾陳情，10年後卻變成弊案，更好笑的是，威京集團主席沈慶京2020年那麼有愛心的捐款給協會，幫助她從小長大的萬華，卻被說是行賄，「我心裡滿腹委屈」。

應曉薇認為檢察官「先射箭再畫靶」，「但畫靶也畫好一點」，她去年帶100名小朋友去搭歌詩達郵輪，那不是第一次，是第二次了耶，她只是希望沒有希望的孩子能找到希望。

她說，她抱持著為民服務的心，換來的卻是什麼？明天8月27日，她已經在台北女子看守所待了365天，她也希望審判長能聽她5月10日第二次調查庭的錄音，那全是她的「真心告白」，她去幫媽媽買藥卻變逃亡，但她訂了9月30日機票回台灣、10月2日議會開會，檢察官卻死都不拿出來，她希望這個世界能夠更光明。

應曉薇委任律師指出，法院原先延長羈押的裁定理由指應曉薇助理陳佳敏、王尊侃尚未交互詰問，仍有羈押的必要，而今日陳佳敏、王尊侃均已詰問完畢，羈押原因已經消滅。應曉薇明日即將羈押滿一年，她身體非常的差，在看守所暈倒7、8次，法院可以調閱相關紀錄，建請法院保障人權，予以具保停押，未來也將具狀聲請。

檢察官則認為，與應曉薇相關、尚未交互詰問的證人還有柯文哲、沈慶京、彭振聲、吳順民、黃景茂等人，尚未詰問完畢前，仍認為應曉薇有羈押必要。

審判長諭知針對辯護人口頭及書面聲請具保停押，合議庭會另行評議後裁定；他也說，合議庭會依審理計畫步調思考何時羈押必要性與先前裁定狀況有所不同，但審理本來就是浮動的，合議庭不適合提前承諾或告知規劃如何，簡言之「不會預告問完誰就可以交保」。

審判長也說合議庭不會「憂讒畏譏」，不會害怕什麼就不做什麼，合議庭僅會審視本案事證狀況與審理計畫進程隨時加以審視，也不只會採信檢辯一方之詞，會將雙方說法納入考量。