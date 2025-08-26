快訊

上代緬甸國旗也有青天滿地紅…為何酷似中華民國？原來不只是巧合

早上尿液呈「這顏色」當心脫水 專家揭最佳補水策略「不是喝大量就好」

應曉薇明羈押滿一年…訴心聲「我心裡委屈透了」 律師聲請具保停押

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今下午傳喚台北市議員應曉薇男友王尊侃出庭作證。庭末，應曉薇稱自己明日將羈押滿一年，「心裡委屈透了」，並指檢察官先射箭再畫靶，應的律師也聲請具保停押。

應曉薇指出，對她來講，為了一個京華城，「我心裡委屈透了」，她十年前滿懷熱血、熱情擔任議員，接受民眾陳情，10年後卻變成弊案，更好笑的是，威京集團主席沈慶京2020年那麼有愛心的捐款給協會，幫助她從小長大的萬華，卻被說是行賄，「我心裡滿腹委屈」。

應曉薇認為檢察官「先射箭再畫靶」，「但畫靶也畫好一點」，她去年帶100名小朋友去搭歌詩達郵輪，那不是第一次，是第二次了耶，她只是希望沒有希望的孩子能找到希望。

她說，她抱持著為民服務的心，換來的卻是什麼？明天8月27日，她已經在台北女子看守所待了365天，她也希望審判長能聽她5月10日第二次調查庭的錄音，那全是她的「真心告白」，她去幫媽媽買藥卻變逃亡，但她訂了9月30日機票回台灣、10月2日議會開會，檢察官卻死都不拿出來，她希望這個世界能夠更光明。

應曉薇委任律師指出，法院原先延長羈押的裁定理由指應曉薇助理陳佳敏、王尊侃尚未交互詰問，仍有羈押的必要，而今日陳佳敏、王尊侃均已詰問完畢，羈押原因已經消滅。應曉薇明日即將羈押滿一年，她身體非常的差，在看守所暈倒7、8次，法院可以調閱相關紀錄，建請法院保障人權，予以具保停押，未來也將具狀聲請。

檢察官則認為，與應曉薇相關、尚未交互詰問的證人還有柯文哲、沈慶京、彭振聲、吳順民、黃景茂等人，尚未詰問完畢前，仍認為應曉薇有羈押必要。

審判長諭知針對辯護人口頭及書面聲請具保停押，合議庭會另行評議後裁定；他也說，合議庭會依審理計畫步調思考何時羈押必要性與先前裁定狀況有所不同，但審理本來就是浮動的，合議庭不適合提前承諾或告知規劃如何，簡言之「不會預告問完誰就可以交保」。

審判長也說合議庭不會「憂讒畏譏」，不會害怕什麼就不做什麼，合議庭僅會審視本案事證狀況與審理計畫進程隨時加以審視，也不只會採信檢辯一方之詞，會將雙方說法納入考量。

台北地院上午繼續審理京華城案，提訊在押被告、台北市議員應曉薇。應曉薇搭車抵達，面無表情步下囚車，在院警的戒護下進入法院。記者黃義書／攝影
台北地院上午繼續審理京華城案，提訊在押被告、台北市議員應曉薇。應曉薇搭車抵達，面無表情步下囚車，在院警的戒護下進入法院。記者黃義書／攝影

律師 應曉薇 檢察官 京華城案

延伸閱讀

領錢轉眼存入溢繳2百萬信用卡費…檢疑偽證 應曉薇：我的錢就是我的錢

北院續審理京華城案 提訊在押被告應曉薇

京華城案提訊應曉薇 助理、男友人不起訴確定今遭傳喚到庭

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 稱「是我害了柯文哲」

相關新聞

應曉薇明羈押滿一年…訴心聲「我心裡委屈透了」 律師聲請具保停押

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今下午傳喚台北市議員應曉薇男友王尊侃出庭作證。庭末，應曉薇稱自己明日將羈押滿一年，「心...

網購橡皮艇偷渡來台！陸男攜子從福建出海到桃園觀音 遭判刑8月

大陸籍男子宋元坤今年5月15日清晨從福建省平潭縣海岸，帶著未成年兒子駕橡皮艇偷渡來台，傍晚抵達桃園觀音沙灘休息一晚，翌日...

兩大工紙廠榮成、永豐餘爆挖角爭議 研發主管違反營業秘密起訴

兩大工紙廠榮成紙業、永豐餘工紙日前爆發挖角爭議，曾任研發主管的王男涉在榮成公務筆電安裝軟體、外接行動硬碟重製營業秘密，2...

車停騎樓連吞28罰單…一審判撤27張 二審竟「大逆轉」改判全罰

南投巫姓男子將車停放自家騎樓下被開了28張違停罰單，他不服提起行政訴訟，一審法官認為，騎樓被牆阻隔，難認妨礙通行，除1件...

父母爭親權！兒子「愛爸爸跟愛媽媽一樣多」 法院長篇裁定超催淚

台北市一對父母離婚後，針對未成年兒子向法院請求酌定親權，士林地方法院家事庭法官王昌國發現，「長子愛著爸爸媽媽，沒有誰多誰...

台南男觸摸女子機車坐墊8次判6月定讞 尾隨違保護令再判6月

葉姓男子跟蹤心儀女子，觸摸女子機車座墊8次，被控違反跟蹤騷擾防制法，法院一審認為摸坐墊與「性或性別」無關判無罪；二審認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。