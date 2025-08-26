網購橡皮艇偷渡來台！陸男攜子從福建出海到桃園觀音 遭判刑8月

大陸籍男子宋元坤今年5月15日清晨從福建省平潭縣海岸，帶著未成年兒子駕橡皮艇偷渡來台，傍晚抵達桃園觀音沙灘休息一晚，翌日向大園警方求助。桃園地檢署日前依違反入出國及移民法罪嫌起訴宋元坤。桃園地院今宣判，宋元坤犯成年人與少年犯未經許可進入台灣地區罪，處有期徒刑8月。

桃園地院審酌，宋元坤為求入境台灣地區，竟未經主管機關許可，以自行駕駛橡皮艇方式橫渡台灣海域入境，重大損害我國國家安全及政府對入出國管理之正確性，所為應嚴予非難；惟念及被告犯後坦承犯行，態度尚可，宋元坤依犯成年人與少年犯未經許可進入台灣地區罪，處有期徒刑8月。

桃園地院再指，宋元坤為台灣地區與大陸地區人民關係條例第2條第4款所規定的大陸地區人民，而依同條第2款規定，所稱大陸地區，乃指台灣地區以外的中華民國領土，故大陸地區人民尚無適用刑法第95條外國人驅逐出境餘地，是否適用前開條例第18條所定強制出境，則由行政機關裁量。

先前起訴指出，來自雲南農村41歲工人宋元坤有感生活不易，於是計畫帶著學美髮的17歲長子「到台灣找出路」，今年5月15日清晨6時，宋家父子自距離我國海岸約68海浬的福建省平潭縣君山鎮某處不詳海岸，利用大陸拼多多購物網所買的充氣式橡皮艇懸掛馬力船外機的小艇，在海上航行。

宋男指出，父子倆行駛11小時又30分鐘後，於當天下午5時30分抵達我國桃園市觀音區觀塘液化天然氣廠旁的沙灘，利用偷渡方式非法入境我國，父子倆上岸後，曾到附近OK便利商店吃完晚餐後，返回沙灘過夜，直到16日上午一路問，走了近40分鐘於上午8時向桃園市警察局大園分局觀音分駐所求助，偷渡入台事件才曝光。

警方立刻通知海洋委員會海巡署北部分署第八案巡隊，將宋家父子帶回上岸的沙灘，現場扣得充氣式橡皮艇、舷外機、腳踩打氣桶、汽艇維修工具零件、頭燈、盥洗用具、3個總計70公升油桶用剩40.5公升汽油，手機、新台幣現金2410元、手機、銀聯卡等物品。

針對宋男來台目的是否有刺探軍情等不法，檢方對宋家父子倆分別進行測謊，結果都通過，顯示並非想要刺探，也沒有宣示主權之意，同時也因為沒多餘的錢只好向警方自首。目前宋男仍羈押於桃園看守所，宋子則裁定不付審理，近期會由移民署協助遣返出境，無保護處分必要。