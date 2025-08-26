因拒檢強載金門岸巡人員出海 男二審從重改判6月

王姓男子駕船為逃避檢查強載岸巡人員出海，金門地院簡易庭判處3月徒刑；案經上訴，二審以原審未考量王男強行駕船挾持安檢人員的犯罪態樣等，撤銷原審判決並改判王男6月徒刑。

根據金門地方法院判決書，民國113年12月2日晚間8時許，王男駕駛自用小船返回金門后豐港時，岸巡隊安檢人員實施船舶安全檢查，發現船上前置物艙無法開啟，因此以手持X光機加強檢查，但王男卻為拒絕檢查，在安檢進行時將安檢人員強載出海。之後海巡出動巡防艇將王男及船舶押解返回后豐港，並經金門地檢署檢察官聲請以簡易判決處刑。

金門地方法院簡易庭判決，王男行為犯刑法第135條第1項對依法執行職務公務員為強暴罪，考量王男犯後坦承犯行等判處王男3月徒刑。

案經檢方上訴，金門地方法院合議庭作出判決，認為王男所犯是刑法第135條第3項第1款駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，原審疏未審酌王男強行駕船挾持安檢人員的犯罪態樣，檢方上訴認為原審適用法條違誤，且量刑過輕有理由，因此撤銷改判。

判決表示，審酌王男公然挑戰執法人員漠視法律程度、有多次違反台灣地區與大陸地區人民關係條例素行、雖坦認犯罪且願意和解但遭執法人員拒絕等一切情狀，判處有期徒刑6月。此案不得上訴。