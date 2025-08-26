兩大工紙廠榮成、永豐餘爆挖角爭議 研發主管違反營業秘密起訴

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

兩大工紙廠榮成紙業、永豐餘工紙日前爆發挖角爭議，曾任研發主管的王男涉在榮成公務筆電安裝軟體、外接行動硬碟重製營業秘密，2024年11月離職後，將資料帶往永豐餘公司作為業務參考使用，台北地檢署偵結，認定王男違反營業祕密法起訴。

王男從2012年5月至去2024年11月22日在榮成公司服務長達12年，擔任工紙RD化工所的工紙工單品管人員，負責材質組配之管理、成本計算及公司專案研究等業務，曾任幕僚部門的高階主管。

起訴指出，王男簽下保密承諾書、個人電腦與網路使用管理辦法等規定，卻在2024年8月至11月間涉背信、違反營業秘密，在榮成分配給他的公務筆電安裝軟體，未經同意、授權，非法重製營業秘密到軟體內，又在同年11月中旬，用外接USB、行動硬碟重製營業秘密，離職後3天即任職永豐餘工業用紙公司，將USB、行動硬碟的內容重製到永豐餘公務電腦，作為業務上參考使用。

全案於王姓業務繳回公務筆電被發現安裝軟體、重製營業秘密，榮成因而向台北市市刑警大隊報案。

檢方將筆電送鑑識還原，未能查得王男寄送資料給非榮成內部人員，且王男曾任幕僚部門的高階主管，難認最初無故取得他人電腦電磁紀錄，無從認定王男用foxmail寄送營業秘密之舉涉洩漏營業秘密罪。

檢方認定，王男涉犯未經授權或逾越授權範圍而重製營業秘密罪、及刑法背信罪，從重依違反營業祕密法起訴。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
