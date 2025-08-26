某補習班涉違反兒少法 花蓮縣府告刑事暫緩行政罰

花蓮某家補習班遭家長指控不當對待學生，花蓮縣府社會處已啟動調查，開立行政裁處，基於保障兒少最佳利益與公共安全，主動向檢察機關提起刑事告訴，目前暫緩執行行政罰鍰，是依法行政。

花蓮縣政府社會處長陳加富今天接受中央社記者電話訪問表示，某補習班案件在完成調查報告後，立即召開審議會，涉及違反兒少法第49條第1項第2款，已於今年7月24日裁處最高額罰鍰新台幣60萬元並公告業者姓名。

陳加富說，為捍衛兒少權益，縣府主動提起獨立告訴；但依據行政罰法第26條第1項規定，「一行為同時觸犯刑事法律及違反行政法上義務規定者，依刑事法律處罰」，因此依法遵循「一事不二罰」及「刑罰優先」原則，暫緩行政罰鍰的執行。

陳加富指出，經過學者、業者、老師等組成的審議會決議，目前已提出刑事告訴，行政裁罰執行暫停，此做法並不是僅針對此一案，所有其他案子也是如此做，公部門執法過程不能違反法律。

此外，縣府已先公告業者姓名，防範其他兒少暴露於高風險情境，待刑事判決確定後再依程序辦理，以確保處分合法有效；同時教育處也已勒令業者停業。

此案在今年4月經媒體報導，但網路上仍流傳相關言論，時代力量黨主席王婉諭昨天也在臉書貼文指，行政罰鍰不需等到刑事判決確定，因為等待刑事訴訟結果，可能是2年、5年，甚至10年；這中間的空窗期，會導致更多風險、更多傷害。「孩子的傷痛，一刻都不能再等」。