快訊

「柯建銘必須離開國會」 朱立倫：他留立院是對不起台灣社會

冷心低壓襲擊多處淹水！高雄溫度驟降近10度 民眾：比冷氣房還冷

「小英男孩」涉綠能弊案 蔡英文辦公室：不能容忍不法行為

某補習班涉違反兒少法 花蓮縣府告刑事暫緩行政罰

中央社／ 花蓮縣26日電

花蓮某家補習班遭家長指控不當對待學生，花蓮縣府社會處已啟動調查，開立行政裁處，基於保障兒少最佳利益與公共安全，主動向檢察機關提起刑事告訴，目前暫緩執行行政罰鍰，是依法行政。

花蓮縣政府社會處長陳加富今天接受中央社記者電話訪問表示，某補習班案件在完成調查報告後，立即召開審議會，涉及違反兒少法第49條第1項第2款，已於今年7月24日裁處最高額罰鍰新台幣60萬元並公告業者姓名。

陳加富說，為捍衛兒少權益，縣府主動提起獨立告訴；但依據行政罰法第26條第1項規定，「一行為同時觸犯刑事法律及違反行政法上義務規定者，依刑事法律處罰」，因此依法遵循「一事不二罰」及「刑罰優先」原則，暫緩行政罰鍰的執行。

陳加富指出，經過學者、業者、老師等組成的審議會決議，目前已提出刑事告訴，行政裁罰執行暫停，此做法並不是僅針對此一案，所有其他案子也是如此做，公部門執法過程不能違反法律。

此外，縣府已先公告業者姓名，防範其他兒少暴露於高風險情境，待刑事判決確定後再依程序辦理，以確保處分合法有效；同時教育處也已勒令業者停業。

此案在今年4月經媒體報導，但網路上仍流傳相關言論，時代力量黨主席王婉諭昨天也在臉書貼文指，行政罰鍰不需等到刑事判決確定，因為等待刑事訴訟結果，可能是2年、5年，甚至10年；這中間的空窗期，會導致更多風險、更多傷害。「孩子的傷痛，一刻都不能再等」。

花蓮 補習

延伸閱讀

王婉諭籲下台為民進黨解圍 柯建銘：不需他們置喙

喊柯建銘不換民進黨不會好 王婉諭：從容下台是反省的開始

籲民進黨徹底檢討 時力：柯建銘需辭總召

「投票結束不等於公民力量暫停！」王婉諭籲持續監督民代與政府

相關新聞

應曉薇明羈押滿一年…訴心聲「我心裡委屈透了」 律師聲請具保停押

台北地方法院審理京華城容積率弊案，今下午傳喚台北市議員應曉薇男友王尊侃出庭作證。庭末，應曉薇稱自己明日將羈押滿一年，「心...

網購橡皮艇偷渡來台！陸男攜子從福建出海到桃園觀音 遭判刑8月

大陸籍男子宋元坤今年5月15日清晨從福建省平潭縣海岸，帶著未成年兒子駕橡皮艇偷渡來台，傍晚抵達桃園觀音沙灘休息一晚，翌日...

兩大工紙廠榮成、永豐餘爆挖角爭議 研發主管違反營業秘密起訴

兩大工紙廠榮成紙業、永豐餘工紙日前爆發挖角爭議，曾任研發主管的王男涉在榮成公務筆電安裝軟體、外接行動硬碟重製營業秘密，2...

車停騎樓連吞28罰單…一審判撤27張 二審竟「大逆轉」改判全罰

南投巫姓男子將車停放自家騎樓下被開了28張違停罰單，他不服提起行政訴訟，一審法官認為，騎樓被牆阻隔，難認妨礙通行，除1件...

父母爭親權！兒子「愛爸爸跟愛媽媽一樣多」 法院長篇裁定超催淚

台北市一對父母離婚後，針對未成年兒子向法院請求酌定親權，士林地方法院家事庭法官王昌國發現，「長子愛著爸爸媽媽，沒有誰多誰...

台南男觸摸女子機車坐墊8次判6月定讞 尾隨違保護令再判6月

葉姓男子跟蹤心儀女子，觸摸女子機車座墊8次，被控違反跟蹤騷擾防制法，法院一審認為摸坐墊與「性或性別」無關判無罪；二審認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。