台南2歲男童疑遭虐死 生父二審仍判18年
台南2歲謝姓男童疑遭虐死，謝姓生母及同居人生父陳男遭逮送辦；謝女判刑2年定讞，台南地院2月判處陳男18年，陳男上訴二審，台南高分院今天駁回，維持一審原判，全案可上訴。
台灣高等法院台南分院今天表示，陳男因家暴妨害幼童發育致死罪等案件，經台南地方法院國民法官法庭判處有期徒刑18年，扣案棉繩（鞋帶）2條沒收。陳男不服針對量刑提起上訴，台南高分院駁回。
謝姓男童於民國111年間疑遭虐待，同年4月由台南市政府家庭暴力暨性侵害防治中心安置，隔年7月返回原生家庭，和謝女、陳男及胞姐謝姓女童同住於租賃飯店。
謝女、陳男認為男童不服管教，一度施虐，謝女也放任陳男持續對男童凌虐，陳男更在謝女外出工作不知情時，重擊男童腹部重傷，引發敗血性休克，112年10月送醫急救不治死亡。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
