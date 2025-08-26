車停騎樓連吞28罰單…一審判撤27張 二審竟「大逆轉」改判全罰

南投巫姓男子將車停放自家騎樓下被開了28張違停罰單，他不服提起行政訴訟，一審法官認為，騎樓被牆阻隔，難認妨礙通行，除1件違停路邊，其餘27件撤銷；但監理所上訴，二審法官認為，騎樓仍屬於人行道，改判得全繳，不得上訴。

判決書指出，巫男將小貨車停放在其埔里住家的騎樓或騎樓外道路，警方屢獲檢舉，因此在去年9月22日至10月17日開了28張900元罰單，其中27張停騎樓，1張則是停在騎樓外門口影響其他車輛通行，罰金合計2萬4300元。

巫男不服上述交通裁決，提起行政訴訟並主張，其住家在921地震後，鄰居基於安全考量，已在騎樓處砌牆，封閉通行，作為結構補強，騎樓早已不具供公眾通行功能，認為原處分未能審酌法規與現場真正情況，要求撤銷所有罰單。

一審法官認為，巫男停車的騎樓已被鄰居增建牆面阻隔，騎樓間無法通行，已失去「道路交通管理處罰條例」定義「人行道」的功能，難認妨礙通行，原裁罰有失公平，撤銷27件裁處；1件臨停路邊妨礙交通影響他車通行，裁罰則無違誤。

但監理站對一審撤銷罰單判決不服，提起上訴，不料二審結果竟然大逆轉。二審法官認為，騎樓屬於道路中的人行道，不會因違規增建牆面就消除，行為人若違規占用騎樓停車或設障礙物，就應即時停止占用消除障礙，且負有罰鍰行政責任。

換言之，若有數住戶分別違規占用其門前騎樓，妨礙通行，無論其違規行為發生先後，均應各自負其法律責任，發生在前的違規增建，不影響騎樓尚具人行道性質，也無從讓違停具法律正當性。因此改判原撤銷27張罰單須繳納，不得上訴。