投資詐團結合資產管理公司榨乾被害人身家 新北檢起訴3人求重刑

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

徐姓、曾姓及謝姓男子參與不動產投資詐騙集團，先由前端俗稱「鍵盤手」的詐團話務人員，以假投資名義將15名被害人身上現金榨乾後，再由徐、曾、謝3人接手以資產貸款公司，出面將被害人房、車抵押貸款，同時收取高額服務費，讓被害人傾家蕩產、血本無歸。

新北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官邱綉棋，今年5月、7月、8月三度前往新北市汐止及台北市北投、內湖等處搜索，查扣得徐、曾、謝3人用以犯案的手機及被害人簽署的貸款委任契約書等，將3人依涉犯組織條例、詐欺條例及洗錢防制法起訴，並求處重刑。

檢警查出，3人所屬詐團的鍵盤手先後向15名被害人，以假投資話術騙取被害人等財物，待被害人無資金可繼續投資，鍵盤手便轉介被害人與被告徐、曹、謝3人組成的資產貸款公司接觸，由3人將被害人的房屋、汽車等財產設定抵押權或信用貸款，待撥款後收取高額貸款服務費，同時交還給鍵盤手誘騙被害人繼續投資，總計被害金額高達7405萬餘元。

其中，徐、曹2人始終認犯行，僅謝男願於偵查中承認犯行，檢察官認為3人造成被害人鉅額財產損害，經濟生活困頓及身心痛苦，迄今未與被害人等和解，建請法院就徐男各次犯行求處2到4年不等徒刑，曹男各1年10月到3年10月不等徒刑，2人均從重酌定應執行刑；謝男則各次犯行，則各求1年4月到3年2月不等徒刑。

徐姓、曾姓及謝姓男子參與不動產投資詐騙集團，以資產貸款公司將被害人房、車抵押貸款，同時收取高額服務費，讓被害人傾家蕩產，新北檢將3人依涉犯組織條例、詐欺條例及洗錢防制法起訴，並求處重刑。圖／聯合報系資料照片
詐團 被害人

