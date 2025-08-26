父母爭親權！兒子「愛爸爸跟愛媽媽一樣多」 法院長篇裁定超催淚

台北市一對父母離婚後，針對未成年兒子向法院請求酌定親權，士林地方法院家事庭法官王昌國發現，「長子愛著爸爸媽媽，沒有誰多誰少」，便於裁定書中說明調查及觀察結果，提醒當事父母「法院判決只是孩子生命歷程的逗點，不是親情的句點」，長篇裁定令人動容。

裁定指出，當事父母育有未成年兒子，2023年離婚，向法官請求酌定親權。父親主張，母親居住高雄，兒子自幼即與父親同住至今，權利義務的行使負擔應由雙方共同承擔，並由父親擔任主要照顧者，得單獨決定部分事項，母親應按月給付1萬6000元扶養費；母親則主張，父親非友善父母，孩子應由母親照顧，父親應按月給付1萬6000元扶養費。

社工訪視時發現，父母健康、經濟狀況良好，皆可負擔照顧兒子，兒子在父母家中都能自在，與祖父母、外祖父母都互動良好；父母皆會教導兒子學習穿衣服、上廁所、刷牙等生活習慣，但母親的約束力較強，比較有原則，父親什麼事都順著兒子，有管教，但成效不高。

裁定揭露兒子部分說法，「現在跟爸爸住，固定時間會去媽媽那邊，曾經不想去上學，因為很想媽媽，要等20天才能看到媽媽」、「喜歡爸爸也喜歡媽媽，喜歡的一樣多，媽媽會帶我去新的地方，爸爸電腦很強，問題問他都會解決，還會帶我打球」、「希望全家一起出遊、用餐，希望爸爸媽媽回到以前，想要3個人住在一起，但他們會吵架，做不到」、「不懂什麼親權，讓法院選就好」。

法官認為，父母離婚後仍能持續進行會面交往，雙方應非高衝突或完全缺乏互信；兒子對父母的喜愛不分軒輊，能細數各自相處的狀況，不願意給父母打分數或做出選擇，還擔心自身陳述會影響父母感受，而要求保密自己的想法。

考量調查觀察結果，兒子親權應由父母共同行使，再考量兒子曾因思念母親而拒學，母親對兒子在管教方面較有約束力，對於兒子就學階段成長有明顯助益，應由母親擔任主要照顧者，父親應按月給付1萬6000元扶養費。

然而，法官並未認為父親親職能力或教養方式低落，母親認為父親沒有好好帶孩子，甚至毫無作為，但換個角度看，兒子能自由抒發宣洩情緒，是否也是一種悠遊自在的表現？父親的「無作為」是否可能成為兒子在不同氛圍下心靈成長的養分，值得觀察。