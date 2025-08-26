台南男觸摸女子機車坐墊8次判6月定讞 尾隨違保護令再判6月

葉姓男子跟蹤心儀女子，觸摸女子機車座墊8次，被控違反跟蹤騷擾防制法，法院一審認為摸坐墊與「性或性別」無關判無罪；二審認為坐墊會接觸臀部，多次觸摸具有與性別相關的意涵，逆轉改判半年，最高法院駁回上訴定讞，葉因違反保護令台南地院再判刑半年。

葉姓保險業務員被控前年7月至9月間，多次在心儀女子任職的電信公司門市外逗留尾隨；女子報警調閱監視器發現葉3個月至少竟跟蹤她11次、觸摸她的機車坐墊8次，台南地院一審判無罪，台南高分院認定坐墊為臀部接觸部位，具有與性別相關意涵，改判半年，最高法院駁回葉的上訴。

被害女子在2023年11月29日向法院聲請核發保護令，裁定葉不得監視、觀察、跟蹤或知悉女子行蹤、不得以盯梢、守候、尾隨或其他類似方式接近女子工作場所，至少遠離100公尺；然葉仍在去年5月28日晚間9時許，故意騎車到女子上班處。

葉等候女子下班離開，再次跟蹤、尾隨女子至台南市東區崇德路與中華東路口，違反保護令，女子向第一警分局報案，檢察官依跟蹤騷擾防制法第19條違反保護令罪嫌再次提起公訴；法院審理時，葉矢口否認犯行，辯稱沒有經過女子工作場所也沒有跟蹤她。

葉表示，之前有車辨系統拍到跟他一樣的車牌出現在桃園，但騎乘的人、車款跟他不同，有可能是偽造車牌；辯護律師則稱女子前後指述不符，先稱看見葉在店外徘徊，後來看見葉騎車尾隨，後來又稱沒有注意門口有沒有看到葉，只看到葉騎車經過門口一次。

辯護律師表示，女子工作場所店門口裝設有監視器，未見有葉在店外徘徊影像，警方調閱的監視器，也無從辨識騎車經過車輛的車牌號碼及人，亦無其他資料可證葉有行經該處，自不得以女子前後不符指述及模糊不清之照片，即認影像所示行經該處的人是葉。

法院認為，女子與同事均出庭證稱，當天在工作場所門口發現葉姓男子蹤跡，隨即告訴同事及店長，同事因為擔心女子安全，陪同女子騎車離開；二人在停等紅燈時，女子看到葉尾隨，以手勢告知同事。雖然證人陳述有部分前後不符，法院仍得本其自由心證予以斟酌。

法院指出，一般人對於事物記憶，會因時間經過而日趨淡薄，或與平常事務結合而產生記憶干擾現象，此為記憶不可避免自然缺陷；本案距離審理期日已有近10個月時間，然女子看到葉姓男子出現，與同事一起走出店外查看，之後由同事陪同騎車，基本事實證詞前後一致。

法院再勘驗警方調閱監視器，認定葉當時確實有在附近騎車出沒，行車軌跡、時序與女子指訴相互一致，可證葉先騎車從女子工作場所前經過，待女子與同事離去，再出現於女子機車後方；葉並非偶然或一時不慎行經女子工作場所，而是刻意為之，故意跟蹤、尾隨。

法院認定，葉對於自己案發當晚行車路線所為陳述不僅前後不一，一再更異其詞，更與車辨資料及路口監視器擷取影像有所出入，要屬卸責之詞，委無可採；葉當晚活動範圍、行車路線與時序俱屬一致，無系統辨識錯誤情事，辯護人所辯，與卷內事證明顯有違。