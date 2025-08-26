聽新聞
0:00 / 0:00
不忍了！被前主播控詐騙園區 水果行批對方才「霸王」
前主播李文正日前與親友將3輛車停在中壢海口蔬果健康中心顧客專用停車場到附近餐廳用餐，後來牽車時被要求消費，花了1300元才離場，批評「詐騙園區」，但店家強調停車場僅供顧客方便，無對外開放收費營利，反批李的論述才是「霸王」行為。
海口蔬果健康中心今在臉書強調，未來仍會堅守崗位，繼續提供服務。
桃園市政府掌握，李男日前與親友到桃園用餐，將車停在海口蔬果的顧客專用停車場約莫2小時，回來取車發現該停車場沒有繳停車費選項，後因店家「購物免費停車1小時；1小時以上2小時以內，消費性需滿400元」等規定，想付停車費也被拒，最後買了1300元東西才離場。他認為整件事很荒謬，也覺得人身自由被限制。
事件引發網路熱議，海口蔬果也在臉書回應此事，強調停車場是提供買蔬果的客人方便，沒有想過對外開放停車，更不是以停車費營利，李男敘述才是「霸王」行為，並非事實。
海口蔬果貼文表示自己是在地經營10年以上的商家，一直以來都是小本經營，以價廉與服務為營業宗旨，「關於李正文先生對外說明的停車場一事，並非屬實」。
業者強調，停車場是他們自行與地主租用，提供給消費者購物方便使用，規定是一小時內不限金額免費停車，小商家非賣場，相信挑選水果的時間非常足夠。消費者自行到餐廳用餐，餐敘時間長，才會要消費這麼高的金額，「未停到餐廳專屬及外部停車場，實屬個人所致，切勿波及周圍無辜商家」，期盼減少仇恨，創造共好的社會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言