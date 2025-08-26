不忍了！被前主播控詐騙園區 水果行批對方才「霸王」

前主播李文正日前與親友將3輛車停在中壢海口蔬果健康中心顧客專用停車場到附近餐廳用餐，後來牽車時被要求消費，花了1300元才離場，批評「詐騙園區」，但店家強調停車場僅供顧客方便，無對外開放收費營利，反批李的論述才是「霸王」行為。

海口蔬果健康中心今在臉書強調，未來仍會堅守崗位，繼續提供服務。

桃園市政府掌握，李男日前與親友到桃園用餐，將車停在海口蔬果的顧客專用停車場約莫2小時，回來取車發現該停車場沒有繳停車費選項，後因店家「購物免費停車1小時；1小時以上2小時以內，消費性需滿400元」等規定，想付停車費也被拒，最後買了1300元東西才離場。他認為整件事很荒謬，也覺得人身自由被限制。

事件引發網路熱議，海口蔬果也在臉書回應此事，強調停車場是提供買蔬果的客人方便，沒有想過對外開放停車，更不是以停車費營利，李男敘述才是「霸王」行為，並非事實。

海口蔬果貼文表示自己是在地經營10年以上的商家，一直以來都是小本經營，以價廉與服務為營業宗旨，「關於李正文先生對外說明的停車場一事，並非屬實」。