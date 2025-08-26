「小英男孩」涉綠能弊案為獨立案件 未連結台鹽綠能、力暘等案

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟任內疑向兩家綠能業者收賄，調查局台南市調查處昨天兵分22路搜索鄭的住居所、辦公室與兩家業者，約談14人到案，詢後移送台北地檢署複訊；據了解，本案與台南之前台鹽綠能、力暘等案無關聯，是新偵辦案件。

台鹽綠能案為公司前董事長陳啓昱涉嫌「五鬼搬運」將原本屬台鹽綠能的利潤截流，造成台鹽及台綠損失近4億元；力暘案則為光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，前局長陳凱凌涉貪汙等罪，均由台南地院審理中。

據指出，本案台南市調處約在一年前掌握新情資，與市調處所偵辦其他綠電弊案均無關聯，經調查蒐證，查出鄭亦麟帳戶有異常資金，初步掌握約有200萬；辦案人員清查金流後，懷疑鄭利用推動綠能職權機會，向泓德能源、東煒建設收賄，昨天發動大規模搜索，確切收賄金額正擴大清查。

同案約談包括鄭亦麟父母、涉及行賄的上市公司綠能環保公司「泓德能源」周姓總經理、在雙北地區以清水模建築聞名的東煒建設陳姓董事長等；檢調懷疑鄭亦麟打著綠電招牌向業者索賄，連雙親都捲入，全案依不違背職務收賄、財產來源不明等罪偵辦。

據了解，鄭亦麟台大經濟系畢業、擁有英國倫敦大學能源及環境經濟暨政策碩士高學歷，2015年加入民進黨智庫，深獲行政院前院長林全信任，隔年出任行政院能源及減碳辦公室主任，2018年再擔任經濟部綠能科技產業推動中心副執行長，成為離岸風電區塊開發政策重要推手，當時他年僅28歲。

蔡英文競選總統時，他與核能流言終結者創辦人黃士修筆戰，有「小英男孩」稱號，2019年台船子公司「台船環海」董事會決議，由鄭亦麟出任董事，引發外界譁然；鄭離開綠推中心後，又前往涉及風電案的外商麥格理公司任職，後來又輾轉到台電售電平台「台灣智慧電能公司」擔任總經理。

據了解，綠推中心是在2018年，由經濟部與科技部跨部會合作設立的任務編組，執行長由經濟部次長擔任，另設置1至3名副執行長，包括原本擔任經濟部技術處處長的傅偉祥，時任科技部國研院副院長吳光鐘、行政院能源及減碳辦公室主任鄭亦麟。

據調查，政府為擴大推廣再生能源，積極鼓勵民間企業投入開發綠電，但在配電系統（俗稱饋線）容量額度有限情況下，市場上經常出現搶先登記申請容量的業者，但如果沒有台電的電力配送網路，公司不可能運作。