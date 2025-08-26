上櫃公司高管被對岸高薪吸引涉洩露商業機密 嘉檢偵結起訴3人

在國內以生產、銷售銅箔基板、印刷電路板、鋰電等銅箔原料去年營業額68億且以自行研發「RG系列高頻高速銅箔」產品聞名於業界某股票上櫃公司，已離職的前總廠長林男遊說組長陳男、工程師張男及副理林男等至對岸任職，3人涉嫌取得公司商業機密作為未來薪酬籌碼，調查局接獲訊息查獲3人洩漏營業秘密罪證，嘉檢今偵結起訴。

起訴書表示，對岸中國某科技公司高薪邀約已離職的曾任總廠長林男（通緝中）、製造廠生箔組長盧男（通緝中）擔任要職，2人遊說招攬生產中心製造廠組長45歲陳男、製程部助理工程師44歲張男以及技術處製程副理38歲林男等至對岸任職，謀議蒐集營業秘密資料作為洽談日後薪資福利價碼。陳、張、林等人在其遊說下涉嫌未經公司授權而重製、洩漏公司營業秘密之犯意聯絡，自公司公務電腦下載後儲存至隨身碟及翻拍公務電腦文件資料之方式，重製20件公司各系列銅箔產品之製程方法、配方及設備等相關營業秘密資料後，以LINE傳送或親自交付紙本資料方式洩漏。

今年4月23日經法務部調查局台南市調查處持法院核發搜索票至陳男住處搜索，扣得儲存媒體4支、iPhone15 Pro手機1支、小米15手機1支；5月1日由南調處持法院核發之搜索票至張男住處搜索，扣得隨身硬碟1個。

嘉檢認為，本案公司遭侵害之營業秘密資料共計20件，該些文件記載生產銅箔產品所需之電流、鍍液等各項生產條件參數符合營業秘密法要件。主要理由有，公司投入大量研發資源，開發出生產製造「RG系列高頻高速銅箔」之製程方法、配方及設備，具有秘密性。公司研發金額總計3億5340萬餘元，2024年全年營收約68億元，其中約有50%係銅箔產品之銷售收入，營業利益約6億元，具有極高之商業經濟價值。陳男等人任職簽署「聘僱合約」受聘期間所知悉或持有機密資訊，非經公司書面同意，不得洩漏、告知、交付或移轉他人等約定。