桃園車行召集成員還載車到現場 策畫封路飆車...5人遭求重刑

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區南青路高鐵高架段下方南青路，今年4月發生封路飆速競技，蘆竹警方啟動快打攔到1輛無牌改裝車，其餘人車見狀鳥獸散。事後警方追查發現該場競速是經車行策畫，先後逮捕涉案5名成員，均依法提起公訴並建請從重量刑。

蘆竹警方今年4月5日清晨接獲民眾報案，指南青路附近有多輛噪音車聚集妨害安寧，隨即啟動交通快打警力到場，現場查獲1輛重機車不僅未懸掛車牌，還改裝排氣管等，分別依違規態樣對騎士開罰，同時將車輛移置保管場，其餘多輛群聚車友見警後紛紛四散竄離。

其中遭攔查的18歲李姓男子除無照駕駛，騎乘的重機車違規項目分別依道路交通管理處罰條例的未懸掛車牌、引擎變更、擅自變更原有規格及未戴安全帽件舉發並禁止其駕駛，共遭重罰最高金額3萬1千元，並將車輛移置保管。

警方針對該場噪音車競速調閱監視器，發現有車行的前導車曾於競速前到場勘驗，並趁警方交接勤務空檔，由小貨車將至少8輛改裝車運抵，隨即展開競速，一方面為了試車、另方面則為車行打廣告，警方根據監視器通知相關人員到案展開追查。

經檢警調查，林姓、羅姓、李姓及莊姓被告無視其他用路人安全、沿途居民住宅安寧，以LINE群組召集成員，相約於桃園市蘆竹區南青路聚集，且未避免遭查獲，指示廖姓被告駕駛自用客小貨車，載運未懸掛車牌而供競速、飆車使用的改裝重型機車到場。

集結完畢後，於今年4月5日凌晨5時50分，以改裝重型機車進行超速競駛、逆向佔用快慢車道競速，並引發現場民眾分據道路兩旁圍觀，完全不顧超速、競駛、逆向等危險駕駛行為，除製造噪音外，更極易造成車輛失控，危及無辜民眾生命、身體及財產安全，嚴重影響社會秩序、用路安全及居住安寧甚鉅。

桃園地檢署今偵查終結，認林、羅、李、莊等人涉嫌刑法妨害公眾往來安全罪嫌；廖姓被告則涉犯刑法幫助妨害公眾往來安全罪嫌，均依法提起公訴，並審酌被告等人漠視公眾往來安全，群聚競速飆車，嚴重妨害道路交通安全，建請從重量刑，以遏止群聚競速歪風。

桃園市蘆竹區南青路高鐵高架段下方南青路，今年4月發生封路飆速競技，無照李男騎著車行提供的無牌改裝車飆速競技遭警方開罰並移置保管。記者周嘉茹／翻攝
桃園市蘆竹區南青路高鐵高架段下方南青路，今年4月發生封路飆速競技，無照李男騎著車行提供的無牌改裝車飆速競技遭警方開罰並移置保管。記者周嘉茹／翻攝

噪音 車行 桃園地檢署

