桃園車行召集成員還載車到現場 策畫封路飆車...5人遭求重刑

桃園市蘆竹區南青路高鐵高架段下方南青路，今年4月發生封路飆速競技，蘆竹警方啟動快打攔到1輛無牌改裝車，其餘人車見狀鳥獸散。事後警方追查發現該場競速是經車行策畫，先後逮捕涉案5名成員，均依法提起公訴並建請從重量刑。

蘆竹警方今年4月5日清晨接獲民眾報案，指南青路附近有多輛噪音車聚集妨害安寧，隨即啟動交通快打警力到場，現場查獲1輛重機車不僅未懸掛車牌，還改裝排氣管等，分別依違規態樣對騎士開罰，同時將車輛移置保管場，其餘多輛群聚車友見警後紛紛四散竄離。

其中遭攔查的18歲李姓男子除無照駕駛，騎乘的重機車違規項目分別依道路交通管理處罰條例的未懸掛車牌、引擎變更、擅自變更原有規格及未戴安全帽件舉發並禁止其駕駛，共遭重罰最高金額3萬1千元，並將車輛移置保管。

警方針對該場噪音車競速調閱監視器，發現有車行的前導車曾於競速前到場勘驗，並趁警方交接勤務空檔，由小貨車將至少8輛改裝車運抵，隨即展開競速，一方面為了試車、另方面則為車行打廣告，警方根據監視器通知相關人員到案展開追查。

經檢警調查，林姓、羅姓、李姓及莊姓被告無視其他用路人安全、沿途居民住宅安寧，以LINE群組召集成員，相約於桃園市蘆竹區南青路聚集，且未避免遭查獲，指示廖姓被告駕駛自用客小貨車，載運未懸掛車牌而供競速、飆車使用的改裝重型機車到場。

集結完畢後，於今年4月5日凌晨5時50分，以改裝重型機車進行超速競駛、逆向佔用快慢車道競速，並引發現場民眾分據道路兩旁圍觀，完全不顧超速、競駛、逆向等危險駕駛行為，除製造噪音外，更極易造成車輛失控，危及無辜民眾生命、身體及財產安全，嚴重影響社會秩序、用路安全及居住安寧甚鉅。