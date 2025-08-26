聽新聞
村長抗爭太陽能工程索賄300萬元 屏檢起訴建請6年以上徒刑
屏東縣萬巒鄉成德村長林榮慶，今年初帶人向村內正在施作太陽能發電系統的綠暉公司索取300萬元回饋金，致使綠暉工程延宕，損失1200萬餘元。屏東地檢署調查後認為林男涉犯貪汙、強制罪等，惡性重大，提起公訴並建請法院從重量處6年以上有期徒刑。
屏檢調查，綠暉能源公司為建置農業設施（室內漁業養殖）暨太陽能發電系統，向私人承租屏東縣萬巒鄉某段地號，並於2023年9月取得屏東縣政府核發的建照，並排定今年6月間竣工。
林榮慶身為村長，明知綠暉已取得建照，卻帶動民意輿情，並號召民眾前往抗議，假藉案場施工導致影響居民交通、施工噪音擾民、沒有向村民召開說明會、爭取回饋金等理由，夥同梁姓、李姓、吳姓等民眾，今年1至3月多次前往綠暉公司施工案場滋擾。
林榮慶對施工人員恐嚇威脅，揚言動員抗爭、破壞機具，藉此要求該公司支付回饋金300萬元。綠暉公司負責人心生畏懼，害怕若未支付回饋金將造成施工案場工程延宕、機具被破壞及施工人員人身危害，與其多次協商，金額從300萬元降至150萬元，致工程延宕近1年，造成業者1200萬餘元損失；所幸經屏地檢及時查緝款項，綠暉尚未實際交付。
檢察官偵查終結後，認為林榮慶等人涉犯貪汙治罪條例藉端勒索財物未遂，及刑法強制、恐嚇危害安全、無故侵入他人附連圍繞之土地等罪嫌；林榮慶惡性重大，有辱官箴，犯後否認犯行並飾詞狡辯等提起公訴，並建請法院從重量處有期徒刑6年以上，其餘犯嫌則求處3年6月及1年6月不等的刑度。
