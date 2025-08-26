秀水鄉代蔣憲忠涉糾眾開槍打爆人左眼 和解二審減刑6月

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣秀水鄉代會主席蔣憲忠，3年前涉夥同4名男子涉及鄉內一家小吃部槍擊鬥毆，造成周姓男子左眼球爆裂掉出，另2男頭破血流、骨折，一審依傷害致重傷害罪，判刑5年，二審認蔣已坦認犯行，與被害人以30萬元達成和解，改判4年6月，仍可上訴。

全案蔣等5名被告都提起上訴，二審審酌，5人在審理期間，都已坦認涉案，與一審時仍卸責狡辯有別，加上5人都與被害人達成和解，其中蔣以賠償30萬元達成和解，犯後態度已與一審有別，因此撤銷一審判決，改判4年6月徒刑，另外同案4人改判3年11月至4年徒刑，仍可上訴。

檢警調查，彰化縣秀水鄉民代表蔣憲忠，在2022年7月8日晚間，在一家有女侍的小吃部，和周姓、潘姓、徐姓等3人聚會，發生口角爭執後，蔣召集26歲至33歲的陳姓男子等4人到場，把周男等3人圍困在包廂裡徒手毆打，雙方爆發互毆和推擠。

隨後蔣到KTV櫃台拿水果刀和菜刀，恫嚇周男等人不要走，再回住處拿裝有空包彈的槍枝返回小吃店，持槍踹破包廂木門，朝天花板開2槍示威，下令「看到人就打」。

陳男等4人當時分持鐵棍、棍棒施暴5至10分鐘，3名被害人被打到頭破血流、骨折，其中周男左眼被打到眼球破裂、水晶體掉出、視網膜剝離，醫療後仍失明。

一審審理時，蔣男辯稱，拿槍開槍只是想控制場面，但法官審酌，此案起因是蔣在席間與被害人發生口角，蔣不思理性解決糾紛，先在第一次衝突中共同徒手毆打被害人，第二次衝突時，蔣持空包彈槍朝天花板開槍，另由共犯持器械毆打被害人，造成被害人左眼球破裂，行為不足取，且對社會治安造成惡劣影響。

一審依傷害致人重傷罪，判蔣5年徒刑，另外4名共犯分判4年5月至4年6月徒刑。

彰化縣秀水鄉民代表蔣憲忠等5人涉重傷害案，二審判他4年6月徒刑。圖／摘自內政部
彰化縣秀水鄉民代表蔣憲忠等5人涉重傷害案，二審判他4年6月徒刑。圖／摘自內政部

