獨／台中翁疑潑酸持刀砍兄波及女員工 今開庭丟900萬債權求和解輕判

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬張姓老翁在去年底時，疑因投資房地產有80萬元分紅，與胞兄衍生糾紛，持工業用鹽酸、刀子找胞兄理論時，持刀、潑酸攻擊，釀胞兄、女員工受傷，女員工右眼三度灼傷，有失明之虞，一審判張翁6年4月徒刑，二審今開庭，張翁否認殺人未遂，強調有兩名債務人分別欠他400萬元、500萬元，願意轉讓債權，與被害人和解。

張翁今開庭主張，不認檢方指控殺人未遂罪，僅承認有重傷害未遂，希望法院從輕發落，另外也願意與兩名被害人和解，希望法院安排調解，他有兩名債務人，分別欠他400萬元、500萬元，若法院同意他交保，他願意找出二人，即有錢可還被害人，也願意轉讓兩人的債權給被害人。

受命法官林宜民諭知，此案是否安排調解，也需要被害人同意，將詢問被害人意見後，再決定是否調解，此案擇日開庭續行審理。

檢警調查，張姓老翁（71歲）疑因家族財產糾紛，曾對胞兄（79歲）有家暴騷擾行為，張翁胞兄在前年底時，有向法院聲請有家暴保護令。

張翁在去年12月20日下午4時許，仍前往胞兄位於西區的住處兼店面，涉持兩罐工業用鹽酸，先潑灑胞兄後，在潑灑當時在店內的李姓女員工（40歲），導致李女受有右臉一度化學灼傷、右眼三度灼傷，右眼恐有失明風險。

李女受傷後，朝後門逃竄，向隔壁民宅的郭姓保求求助，呼喊「有沒有水龍頭，我被潑酸了」，張翁則拿出預藏的刀子，朝胞兄的頭、背、手、腳攻擊多刀，造成雙上肢韌帶撕裂傷、下肢撕裂傷、骨折、頭部、背部撕裂傷等傷勢。

李女求助保全後報警，李女還與保全重回現場，協助張翁胞兄就醫，張翁與李女才倖免於難，張翁則是逃離犯案現場，檢警在去年12月21日凌晨1時許在南投縣中寮鄉拘提張翁到案。

一審在今年7月間審結，依殺人未遂、重傷害未遂等二罪，分別判刑5年10月、2年7月，應執行6年4月，檢方與張翁都不服原審判決，向台中高分院提起上訴，今天首開準備程序庭。

台中市張姓老翁疑因財產糾紛，去年底持2罐鹽酸、刀子攻擊胞兄，警方在南投縣將張翁拘提到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓老翁疑因財產糾紛，去年底持2罐鹽酸、刀子攻擊胞兄，警方在南投縣將張翁拘提到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓老翁疑因財產糾紛，去年底持鹽酸、刀子攻擊胞兄，警方在南投縣將張翁拘提到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓老翁疑因財產糾紛，去年底持鹽酸、刀子攻擊胞兄，警方在南投縣將張翁拘提到案。記者陳宏睿／翻攝

相關新聞

獨／台中翁疑潑酸持刀砍兄波及女員工 今開庭丟900萬債權求和解輕判

台中市七旬張姓老翁在去年底時，疑因投資房地產有80萬元分紅，與胞兄衍生糾紛，持工業用鹽酸、刀子找胞兄理論時，持刀、潑酸攻...

確定有罪！史書華臉書亂爆料他發表歧視言論 判拘役60日定讞

網紅「盾牌牙醫」史書華3年前兩度在臉書粉絲專頁發文，爆料昔日醫勞盟同事、醫師劉立仁於時代力量黨員大會上，發表大量歧視原住...

批陳時奮「知識分子的敗類」 沈富雄遭求償200萬...二審再判免賠

前立委沈富雄於政論節目批筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」、「沒有廉恥」、「厚臉皮」，被陳時奮自訴公然侮辱...

要入獄！貪警剝被害人一層皮...謊稱可找駭客幫忙追錢 判關2年半定讞

台北市警萬華分局前警員林佳豪因家中積欠債務，得知民眾被騙錢，誆稱認識專業駭客可幫忙討回金錢，但要先付擔保金，用此方式詐騙...

高雄通緝犯露鳥2天後被逮 分局「尿遁」脫逃但跟警比賽跑輸了

高雄魏姓男子今年4月19日晚間9時許在鼓山區某文具店涉嫌猥褻，警方到場時魏男已經逃逸，案發2天後才於新北市落網，不料解送...

高雄情侶臉書賣假黃牛票 72名周杰倫粉絲遭詐逾6百萬

高雄市一對情侶因缺錢花用，竟在臉書開賣周杰倫演唱會黃牛票，沒想到全是假，詐騙數十名粉絲，甚至連黃牛同行都受害，向情侶買大...

