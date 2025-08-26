確定有罪！史書華臉書亂爆料他發表歧視言論 判拘役60日定讞

網紅「盾牌牙醫」史書華3年前兩度在臉書粉絲專頁發文，爆料昔日醫勞盟同事、醫師劉立仁於時代力量黨員大會上，發表大量歧視原住民和女性言論，一審依2個加重誹謗罪判史拘役60日，得自科罰金，案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決定讞，史確定有罪。

檢方起訴指出，史書華明知劉立仁未在2019年1月12日時代力量黨員大會中發表歧視言論，卻在2022年4月29日的臉書粉絲專頁「孟買春秋」留言，表示「劉立仁 台大金山急診室主任 醫勞盟理事 台北市諮詢委員 時代力量黨員 之前在時代力量發表歧視原民的言論 『其實原住民住在山上很多都很有錢』、『少數民族或女性應該靠他們能力就好』、『我沒有歧視原住民，只是我覺得決策委員要依照能力』」。

隔月20日，史又在自身粉專「盾牌牙醫史書華」上，繼續揭露劉的背景，PO文表示「我『又』被告了…現在收到新的了 我猜是醫勞盟監事 時代力量黨員 醫勞盟跟搶救急診室小編 台北市政府外聘廉政委員會委員 以及台大金山分院急診室主任劉立仁」再度指稱劉曾發表爭議言論。

史書華開庭時曾稱，自己誤會相關言論是劉立仁所說，但初心是為公共事務，否認犯罪。他表示，自己和劉曾在醫勞盟共事，對劉的行事作風有一定了解，後來又聽聞武姓、陳姓醫師轉述時力大會上有人發表歧視言論，認為以他對劉的了解，會說出這樣的話並不意外，因此誤會是劉所說。

一審認定，史書華身為粉絲專頁管理使用者，且在國內具相當言論影響力，自應具有較為堅實的基礎，才可發表言論，否則將可能造成他人難以挽回的名譽損害，卻未經審慎查證，逕自發表言論加以誹謗，且以網路快速傳播方式散布於外，已貶損劉名譽，依2個加重誹謗罪，各判處拘役30及40日，應執行拘役60日，得易科罰金。