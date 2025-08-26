高雄通緝犯露鳥2天後被逮 分局「尿遁」脫逃但跟警比賽跑輸了

高雄魏姓男子今年4月19日晚間9時許在鼓山區某文具店涉嫌猥褻，警方到場時魏男已經逃逸，案發2天後才於新北市落網，不料解送至分局時，魏竟「尿遁」，員警追捕400公尺才逮到人，高雄地院依脫逃未遂判3月，得易科罰金，戒護的偵查佐則獲緩起訴。

37歲魏男今年4月在文具店內公然猥褻，警方到場後調閱周邊監視器畫面，掌握他逃離方向，案發2天後，於21日下午5時許，在新北市中和區某工廠成功將他逮捕，經查魏男為新北、屏東地檢署通緝犯，當天晚上押解至分局後，預計完成筆錄就解送地檢署歸案。

隔日中午12時許，鼓山警方準備將魏男解送時，魏男宣稱想要上廁所，員警不疑有他，便押著魏男前往如廁，不料他卻趁機撞開戒護偵查佐，推開逃生門往一樓大門逃逸。

警方見魏男逃脫，隨即動員人馬在大街上追逐，追捕近400公尺才將魏男逮住，整個過程耗時約6分鐘，最後魏除違反性騷擾防治法、公然猥褻等罪外，還被依脫逃未遂罪移送法辦，至於戒護的偵查佐，則因過失疏縱人犯罪移送。

雄檢偵辦後，給予偵查佐緩起訴處分，魏男則依脫逃罪起訴，高雄地院審理時，魏男辯稱「不知道逃跑有罪」。