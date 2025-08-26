快訊

宿舍鐵床鐵櫃被指如「監獄」 政大：配合捷運工程難整修

北市抽驗食品塑化劑！六鵬魚油超過指標逾10倍 衛生局：已全面下架

蝙蝠洞車禍空拍曝光！砂石車擦撞轎車撞破護欄墜崖 司機壓車底亡

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄情侶臉書賣假黃牛票 72名周杰倫粉絲遭詐逾6百萬

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一對情侶因缺錢花用，竟在臉書開賣周杰倫演唱會黃牛票，沒想到全是假，詐騙數十名粉絲，甚至連黃牛同行都受害，向情侶買大量門票，總詐騙金額超過6百萬元，情侶得手後立刻捲款逃往國外吃喝玩樂，直到把錢花光回國才在機場遭逮，2人皆遭羈押禁見。

橋頭地檢署查出，去年12月5日周杰倫一連4天在台北大巨蛋舉辦嘉年華世界巡迴演唱會，因為一票難求，不少歌迷選擇到網路上嘗試購買黃牛票，家住高雄的情侶黃姓男子與莊姓女子便盯上演唱會經濟市場，假裝自己有特殊管道可以取得演唱會門票及周邊商品，還可以讓粉絲挑演唱會場次、座位，讓不少歌迷衝動下信以為真。

莊女去年7月開始在臉書的歌迷、演唱會門票社團發文賣票，除了賣周杰倫演唱會門票外，還賣五月天、張惠妹等演唱會門票，陸續吸引72名歌迷利用訊息向她聯繫想購票，但莊女謊稱如果要訂票，就必須要先付款，等到演唱會日期接近時，會再提供門票的電子序號，讓歌迷果真付錢轉帳，還有黃牛同行原本打算買來高價轉賣，沒想到卻遇上詐騙情侶檔。

黃男與莊女一共得手614萬9275 元，他們把這6百多萬元都用在出國旅遊及生活娛樂花費上，還出國度假一段時間，受害歌迷只能報警，直到情侶在國外花光錢財回台，立刻就在機場遭到警方逮捕。

檢方認為，黃男與莊女不思以正途賺取金錢，在網路上散布不實資訊，擾亂交易秩序，讓72人受騙上當，因此向法院聲押禁見獲准，同時依涉嫌詐欺提起公訴，建請法官從重量刑5年刑期。

高雄假黃牛票情侶詐騙得手6百多萬元後，還拿著錢出國吃喝玩樂，一回國就被逮補。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄假黃牛票情侶詐騙得手6百多萬元後，還拿著錢出國吃喝玩樂，一回國就被逮補。記者巫鴻瑋／翻攝

黃牛 情侶 演唱會

延伸閱讀

周杰倫、劉德華、江蕙全包了！演唱會富翁吳申梅吐可惜內幕

他踢爆「吳宗憲詐騙」！驚人內幕全曝光

周杰倫到濱崎步全包了！吳申梅成演唱會大富翁

「周杰倫族最大贏家」粥餅倫新灌餅店歇業 嘆「做半年賺不回房租」

相關新聞

獨／台中翁疑潑酸持刀砍兄波及女員工 今開庭丟900萬債權求和解輕判

台中市七旬張姓老翁在去年底時，疑因投資房地產有80萬元分紅，與胞兄衍生糾紛，持工業用鹽酸、刀子找胞兄理論時，持刀、潑酸攻...

確定有罪！史書華臉書亂爆料他發表歧視言論 判拘役60日定讞

網紅「盾牌牙醫」史書華3年前兩度在臉書粉絲專頁發文，爆料昔日醫勞盟同事、醫師劉立仁於時代力量黨員大會上，發表大量歧視原住...

秀水鄉代蔣憲忠涉糾眾開槍打爆人左眼 和解二審減刑6月

彰化縣秀水鄉代會主席蔣憲忠，3年前涉夥同4名男子涉及鄉內一家小吃部槍擊鬥毆，造成周姓男子左眼球爆裂掉出，另2男頭破血流、...

批陳時奮「知識分子的敗類」 沈富雄遭求償200萬...二審再判免賠

前立委沈富雄於政論節目批筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」、「沒有廉恥」、「厚臉皮」，被陳時奮自訴公然侮辱...

要入獄！貪警剝被害人一層皮...謊稱可找駭客幫忙追錢 判關2年半定讞

台北市警萬華分局前警員林佳豪因家中積欠債務，得知民眾被騙錢，誆稱認識專業駭客可幫忙討回金錢，但要先付擔保金，用此方式詐騙...

高雄通緝犯露鳥2天後被逮 分局「尿遁」脫逃但跟警比賽跑輸了

高雄魏姓男子今年4月19日晚間9時許在鼓山區某文具店涉嫌猥褻，警方到場時魏男已經逃逸，案發2天後才於新北市落網，不料解送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。