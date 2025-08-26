聽新聞
高雄情侶臉書賣假黃牛票 72名周杰倫粉絲遭詐逾6百萬
高雄市一對情侶因缺錢花用，竟在臉書開賣周杰倫演唱會黃牛票，沒想到全是假，詐騙數十名粉絲，甚至連黃牛同行都受害，向情侶買大量門票，總詐騙金額超過6百萬元，情侶得手後立刻捲款逃往國外吃喝玩樂，直到把錢花光回國才在機場遭逮，2人皆遭羈押禁見。
橋頭地檢署查出，去年12月5日周杰倫一連4天在台北大巨蛋舉辦嘉年華世界巡迴演唱會，因為一票難求，不少歌迷選擇到網路上嘗試購買黃牛票，家住高雄的情侶黃姓男子與莊姓女子便盯上演唱會經濟市場，假裝自己有特殊管道可以取得演唱會門票及周邊商品，還可以讓粉絲挑演唱會場次、座位，讓不少歌迷衝動下信以為真。
莊女去年7月開始在臉書的歌迷、演唱會門票社團發文賣票，除了賣周杰倫演唱會門票外，還賣五月天、張惠妹等演唱會門票，陸續吸引72名歌迷利用訊息向她聯繫想購票，但莊女謊稱如果要訂票，就必須要先付款，等到演唱會日期接近時，會再提供門票的電子序號，讓歌迷果真付錢轉帳，還有黃牛同行原本打算買來高價轉賣，沒想到卻遇上詐騙情侶檔。
黃男與莊女一共得手614萬9275 元，他們把這6百多萬元都用在出國旅遊及生活娛樂花費上，還出國度假一段時間，受害歌迷只能報警，直到情侶在國外花光錢財回台，立刻就在機場遭到警方逮捕。
檢方認為，黃男與莊女不思以正途賺取金錢，在網路上散布不實資訊，擾亂交易秩序，讓72人受騙上當，因此向法院聲押禁見獲准，同時依涉嫌詐欺提起公訴，建請法官從重量刑5年刑期。
