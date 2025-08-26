聽新聞
0:00 / 0:00
勒索達德能源320萬 麥寮前鄉長蔡長昆稱「受人所託」判5年半
雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆於2020在鄉長任內，涉向達德能源集團勒索320萬元得逞，雲林地檢署去年依貪污治罪條例起訴，蔡在檢調偵查期間，坦承犯行並繳回全部犯罪所得。雲林地方法院日前依貪汙罪的藉勢藉端勒索財物罪判處5年6月有期徒刑，褫奪公權4年，全案可上訴。
對於這項判決，蔡長昆表示，他認為這樣刑度還是太重，當初也是受人所託處理，至於是否會上訴則委由律師處理。
判決書指出，時任麥寮鄉長的蔡長昆，得知德商達德集團的創維公司將在麥寮鄉開發陸域風電，為謀取私利利用其鄉長職務，發文令創維公司停工或以鄉長角色為替鄉民爭取回饋金、賠償發動抗爭；由蔡的友人陳姓男子充當白手套，展示他與蔡長昆的關係，能左右蔡勒令停工決定，進而勒索達德集團給付「定作管路工程」利益，後因陳不符承包條件而未取得承攬工程利益。
法院指出，當時達德能源公司擔心風機工程如停工1個月，將造成成本虧損嚴重，即透過管道邀蔡長昆見面解決問題，並以1支風機40萬元，在麥寮設立8支風機核算共計320萬元，達成「協議」，並交付該款項。
雲林地院表示，蔡長昆當時身為麥寮鄉鄉長為藉勢藉端勒索財物犯行，實有不該，但蔡長昆在偵審時坦承犯行，並繳回全部犯罪所得，另陳男也坦承犯行，因此蔡長昆以藉勢藉端勒索財物罪處5年6月有期徒刑，褫奪公權4年；陳男以恐嚇得利未遂罪，處4個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年。緩刑期間應在判決確定10個月內，提供40小時勞務並向公庫支付50萬元。全案可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言