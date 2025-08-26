快訊

租約糾紛引不快 嘉義房東關掉租客電源被判拘役

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義張姓房東因與租客有租約糾紛，未經租客同意擅自進入屋內關閉電源，隔天租客電動門打不開才發現，憤而提告；嘉義地方法院依無故侵入他人建築物罪，處拘役15日，得易科罰金，以1千元折算1日。可上訴。

判決書表示，張姓男將房屋出租與黃、劉2人作為合夥自助洗衣店店面，租約從2023年3月至2026年3月為期3年，事後房東張男有意調漲租金，雙方發生糾紛，去年8月底晚間，張男未經租客同意，即自行開啟租屋房門擅自進入屋內，關閉屋內電源開關，黃、劉2人無法開啟電動門進入屋內，才知道屋內電源被房東關閉，因此提告侵入住宅罪、強制罪。

法院審理，張男坦承未經租客同意進入屋內切斷電源，犯無故侵入他人建築物罪。至於強制罪，法官認為強制脅迫對象須以「人」為要件，妨害權利行使時，被害人要在現場。張男坦承進入屋內切電源，但租客對於他何時進入屋內並不知情，隔天才發現電動門無法開啟，可見切斷電源時2人都不在場，與強制罪構成要件不符。

嘉義有名房東與租客有租約糾紛，擅自進入屋內關閉電源，被判無故侵入他人建築物罪。圖／本報資料照片
嘉義有名房東與租客有租約糾紛，擅自進入屋內關閉電源，被判無故侵入他人建築物罪。圖／本報資料照片

