租約糾紛引不快 嘉義房東關掉租客電源被判拘役

嘉義張姓房東因與租客有租約糾紛，未經租客同意擅自進入屋內關閉電源，隔天租客電動門打不開才發現，憤而提告；嘉義地方法院依無故侵入他人建築物罪，處拘役15日，得易科罰金，以1千元折算1日。可上訴。

判決書表示，張姓男將房屋出租與黃、劉2人作為合夥自助洗衣店店面，租約從2023年3月至2026年3月為期3年，事後房東張男有意調漲租金，雙方發生糾紛，去年8月底晚間，張男未經租客同意，即自行開啟租屋房門擅自進入屋內，關閉屋內電源開關，黃、劉2人無法開啟電動門進入屋內，才知道屋內電源被房東關閉，因此提告侵入住宅罪、強制罪。