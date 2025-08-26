快訊

摺疊iPhone更多細節曝光！iPhone Fold復活Touch ID、4鏡頭拚實力

當年斷交後美仍干預我自主研發飛彈 秘密協議成緊箍咒

MLB／水手羅利單季50轟捕手史上第一人 推向60轟不是不可能

聽新聞
0:00 / 0:00

前主播中壢停車1小時得消費400元抱怨詐騙園區 地方一面倒挺水果行

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

電視台前主播李正文日前到桃園中壢某餐廳用餐，因餐廳停車場停滿，停到隔壁水果行專用停車場，結果3輛車消費1300元才能開走，引發爭議；該水果行後來被檢舉停車場違法營業，交通局昨已前往稽查，但網路也有聲音挺店家，認為錯在主播。

桃園市政府掌握，李男日前與親友共開3輛車停進水果行專用停車場，然後到附近餐廳用餐2小時，因停車場規定「購物免費停車1小時；1小時以上2小時以內，消費性需滿400元」等語，最後消費1300元始能出場，但李對此不滿，質疑桃園成「詐騙園區」。

桃園市政府交通局、經發局與法制局消保官昨天下午前往稽查，確認水果行停車場沒有停車場登記證，不能對外營業，但李男當時是消費1300元才出場，付出的錢不等同停車費，而且業者初步表示停車場僅供客人購物方便暫停，並非以此盈利，認為此情比較像是兩造消費糾紛，使用法條有待業者進一步說明。

另外，官員稽查確認水果行門口招牌有寫「專用停車場」，也有使用規定，但認為語意模糊可能容易引起誤解，建議業者調整說法，但網路風向倒向店家，多半認為李男問題較大。

網友認為店家應是保障顧客權益才設此條件，指某知名美式賣場未訂收費機制前也常被外車占用，顧客反而停不進去；也有人認為店家訂「一小時以上需消費400元」強買強賣才引爭議，但也有人質疑李男如果不買或不付錢就執意離開，店家是否可以控告侵占或侵權。

桃園市政府昨前往發生爭議的水果行稽查，初步認定是雙方消費糾紛，有待雙方進一步說明釐清。本報資料照片
桃園市政府昨前往發生爭議的水果行稽查，初步認定是雙方消費糾紛，有待雙方進一步說明釐清。本報資料照片

桃園 水果 停車場

延伸閱讀

雲林「類文化中心」麥寮社教園區 開館以來人氣增4倍

南科台南園區周邊2道路115年完工 路網更完整便捷

遭詐團冒名發釣魚簡訊 中壢監理所提醒：已停用電郵通知

中壢新明市場搬遷中繼商場明年動工 新明市場海砂屋大樓拆除

相關新聞

勒索達德能源320萬 麥寮前鄉長蔡長昆稱「受人所託」判5年半

雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆於2020在鄉長任內，涉向達德能源集團勒索320萬元得逞，雲林地檢署去年依貪污治罪條例起訴，蔡在...

前主播中壢停車1小時得消費400元抱怨詐騙園區 地方一面倒挺水果行

電視台前主播李正文日前到桃園中壢某餐廳用餐，因餐廳停車場停滿，停到隔壁水果行專用停車場，結果3輛車消費1300元才能開走...

影／台版「地面師」騙取不動產得手逾2億！南警逮20人有5地政士撤照

台版「地面師」騙取不動產，台南市資產管理公司蘇姓父子向他人租用地政士執照，結合詐欺集團情資，專挑遭詐民眾辦理不動產抵押貸...

影／涉施壓台電要饋電容量 「小英男孩」收賄百萬今早聲押禁見

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟涉及在任內向台電施壓關說「饋電容量」，協助綠能業者能順利開設公司，估計至少收賄...

憲兵殺死同袍女友還二度性侵屍體...他自認「自首」 二審仍判無期

憲兵指揮部志願役憲兵許俊傑不滿同單位劉姓女友欲分手，情緒失控掐死女方，更在犯後兩度性侵遺體，並冒充劉女回覆訊息給家人，一...

租約糾紛引不快 嘉義房東關掉租客電源被判拘役

嘉義張姓房東因與租客有租約糾紛，未經租客同意擅自進入屋內關閉電源，隔天租客電動門打不開才發現，憤而提告；嘉義地方法院依無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。