前主播中壢停車1小時得消費400元抱怨詐騙園區 地方一面倒挺水果行

電視台前主播李正文日前到桃園中壢某餐廳用餐，因餐廳停車場停滿，停到隔壁水果行專用停車場，結果3輛車消費1300元才能開走，引發爭議；該水果行後來被檢舉停車場違法營業，交通局昨已前往稽查，但網路也有聲音挺店家，認為錯在主播。

桃園市政府掌握，李男日前與親友共開3輛車停進水果行專用停車場，然後到附近餐廳用餐2小時，因停車場規定「購物免費停車1小時；1小時以上2小時以內，消費性需滿400元」等語，最後消費1300元始能出場，但李對此不滿，質疑桃園成「詐騙園區」。

桃園市政府交通局、經發局與法制局消保官昨天下午前往稽查，確認水果行停車場沒有停車場登記證，不能對外營業，但李男當時是消費1300元才出場，付出的錢不等同停車費，而且業者初步表示停車場僅供客人購物方便暫停，並非以此盈利，認為此情比較像是兩造消費糾紛，使用法條有待業者進一步說明。

另外，官員稽查確認水果行門口招牌有寫「專用停車場」，也有使用規定，但認為語意模糊可能容易引起誤解，建議業者調整說法，但網路風向倒向店家，多半認為李男問題較大。