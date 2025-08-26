影／「五條通」逃2年...按摩遭臨檢 警問生肖讓他謊冒身分破功

台中市蘇姓男子涉及過失傷害等5案，已被檢方發布通緝，蘇已逃亡2年多，近日他到西屯區一間養生會館按摩時，遇到警方臨檢，蘇謊報他人身分證號，但因警方詢問一句「你屬什麼生肖」時，讓蘇突然啞口，只能穿著一條內褲認栽，需發監執行4個月。

第六警分局何安所在9日前往轄內一間養生會館臨檢，當時包廂內蘇姓男子（26歲）正穿著一條內褲接受按摩，警方查證身分時，蘇神情自若，報出身分證號，但警方查詢發現，留存的身分證照片與本人略有不符。

警方詢問「你是什麼生肖」時，蘇男突然啞口，回答不出來，蘇自知已經露餡，只好報出真實姓名與身分。

警方隨後查出，蘇已涉過失傷害、廢清法、毒品等5起案件，其中部分案件已判刑確定，需要入監服刑4個月，蘇已被檢方發布通緝，最久的已達2年，全案警詢後解送地檢署歸案，發監執行。