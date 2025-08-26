快訊

摺疊iPhone更多細節曝光！iPhone Fold復活Touch ID、4鏡頭拚實力

當年斷交後美仍干預我自主研發飛彈 秘密協議成緊箍咒

MLB／水手羅利單季50轟捕手史上第一人 推向60轟不是不可能

影／「五條通」逃2年...按摩遭臨檢 警問生肖讓他謊冒身分破功

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蘇姓男子涉及過失傷害等5案，已被檢方發布通緝，蘇已逃亡2年多，近日他到西屯區一間養生會館按摩時，遇到警方臨檢，蘇謊報他人身分證號，但因警方詢問一句「你屬什麼生肖」時，讓蘇突然啞口，只能穿著一條內褲認栽，需發監執行4個月。

第六警分局何安所在9日前往轄內一間養生會館臨檢，當時包廂內蘇姓男子（26歲）正穿著一條內褲接受按摩，警方查證身分時，蘇神情自若，報出身分證號，但警方查詢發現，留存的身分證照片與本人略有不符。

警方詢問「你是什麼生肖」時，蘇男突然啞口，回答不出來，蘇自知已經露餡，只好報出真實姓名與身分。

警方隨後查出，蘇已涉過失傷害、廢清法、毒品等5起案件，其中部分案件已判刑確定，需要入監服刑4個月，蘇已被檢方發布通緝，最久的已達2年，全案警詢後解送地檢署歸案，發監執行。

第六警分局強調，將透過主動盤查與精準辨識，有效攔截通緝犯及不法分子，確保市民生活安全，並呼籲民眾切勿心存僥倖、規避法律責任。

台中市蘇姓男子有5案通緝，9日到西屯區養生會館按摩時，被警方問到屬何生肖時，因回答不出而讓身分露餡。記者陳宏睿／翻攝
台中市蘇姓男子有5案通緝，9日到西屯區養生會館按摩時，被警方問到屬何生肖時，因回答不出而讓身分露餡。記者陳宏睿／翻攝

臨檢 通緝 身分證

延伸閱讀

戀愛懂止損！4生肖發現「愛不對人」就閃人..鼠警覺心高、他走得像飛

警扮男客上門按摩 泰籍女裸身僅浴巾遮胸：要不要全套

農曆7月鬼門開！命理師點名5生肖財運攀升：升官加薪、投資賺翻

AI智能洗髮店進駐高雄 銀髮族洗髮兼身體按摩直呼「舒服」

相關新聞

影／台版「地面師」騙取不動產得手逾2億！南警逮20人有5地政士撤照

台版「地面師」騙取不動產，台南市資產管理公司蘇姓父子向他人租用地政士執照，結合詐欺集團情資，專挑遭詐民眾辦理不動產抵押貸...

勒索達德能源320萬 麥寮前鄉長蔡長昆稱「受人所託」判5年半

雲林縣麥寮鄉前鄉長蔡長昆於2020在鄉長任內，涉向達德能源集團勒索320萬元得逞，雲林地檢署去年依貪污治罪條例起訴，蔡在...

前主播中壢停車1小時得消費400元抱怨詐騙園區 地方一面倒挺水果行

電視台前主播李正文日前到桃園中壢某餐廳用餐，因餐廳停車場停滿，停到隔壁水果行專用停車場，結果3輛車消費1300元才能開走...

憲兵殺死同袍女友還二度性侵屍體...他自認「自首」 二審仍判無期

憲兵指揮部志願役憲兵許俊傑不滿同單位劉姓女友欲分手，情緒失控掐死女方，更在犯後兩度性侵遺體，並冒充劉女回覆訊息給家人，一...

租約糾紛引不快 嘉義房東關掉租客電源被判拘役

嘉義張姓房東因與租客有租約糾紛，未經租客同意擅自進入屋內關閉電源，隔天租客電動門打不開才發現，憤而提告；嘉義地方法院依無...

影／「五條通」逃2年...按摩遭臨檢 警問生肖讓他謊冒身分破功

台中市蘇姓男子涉及過失傷害等5案，已被檢方發布通緝，蘇已逃亡2年多，近日他到西屯區一間養生會館按摩時，遇到警方臨檢，蘇謊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。