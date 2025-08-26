「小英男孩」鄭亦麟遭聲押 涉收賄施壓台電要饋電容量
經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內疑向兩家綠能業者收賄，調查局台南市調查處昨天兵分22路搜索鄭男住居所、辦公室與兩家業者，共約談14人到案，詢後移送台北地檢署漏夜複訊，全案依不違背職務收賄、財產來源不明等罪偵辦。台北地檢署今晨依貪汙、財產來源不明等罪，聲押禁見鄭亦麟、東煒建設董事長陳健盛、兒子兼特助陳冠滔。
同案約談包括鄭亦麟的父母、涉及行賄的上市公司綠能環保公司「泓德能源」總經理周仕昌、在雙北地區以清水模建築聞名的東煒建設董事長陳健盛等；檢調懷疑鄭亦麟打著綠電招牌向業者索賄，連雙親都捲入，檢調共約談鄭亦麟9名被告，另5人以證人身分到案調查。同案被約談的泓德能源總經理周仕昌80萬交保、限制出境出海；鄭亦麟父母鄭武廷、林佳珍各10萬交保。
據了解，鄭亦麟台大經濟系畢業、擁有英國倫敦大學能源及環境經濟暨政策碩士高學歷，2015年加入民進黨智庫，深獲行政院前院長林全信任，隔年出任行政院能源及減碳辦公室主任，2018年再擔任經濟部綠能科技產業推動中心副執行長，成為離岸風電區塊開發政策重要推手，當時他年僅28歲，素有「小英男孩」稱號。
