涉關說饋電容量爆收賄百萬 經濟部高官鄭亦麟移送北檢

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，驚爆任內向台電施壓關說「饋電容量」，協助綠能業者能順利開展公司，至少收賄近200百萬元；調查局台南市調查處25日搜索約談14人到案，鄭亦麟凌晨被移送台北地檢署複訊，全案依不違背職務收賄、財產來源不明等罪偵辦。

鄭亦麟身材壯碩，28歲就當上經濟部綠推中心副執行長，素有「小英男孩」稱號。他被移送地檢署時，面對媒體詢問有無收賄，未發一語。

同案約談包括包括鄭亦麟的父母鄭武廷、林佳珍、泓德能源總經理周仕昌、東煒建設董事長陳健盛、董事長特助陳冠滔、台電前副總經理蕭勝任、副總兼執行長許國隆等人；稍早鄭武廷、林佳珍各以10萬元交保。

據了解，綠推中心是在2018年，由經濟部與科技部跨部會合作設立的任務編組，執行長由經濟部次長擔任，另設置1至3名副執行長，負責協助政府落實綠能科技產業創新推動方案，負責電力配送的台灣電力公司扮演重要角色。

據調查，政府為擴大推廣再生能源，積極鼓勵民間企業投入開發綠電，但在配電系統（饋線）容量額度有限情況下，市場一度出現搶先登記申請容量的業者，但如果沒有拿台電的電力配送網路，公司幾乎不可能運作。

調查顯示，東煒建設在2022年間，為置辦大型綠能公司，透過鄭亦麟向台電高層施壓，進而取得饋電容量，鄭亦麟疑因此收賄近200萬元。台南市調查處掌握情資後，清查鄭亦麟相關帳戶有異常資金，懷疑鄭亦麟利用推動綠能產業機會，向泓德能源、東煒建設收賄，昨天發動大規模搜索。