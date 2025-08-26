台師大抽血換學分案 女足前教練周台英涉詐欺70萬交保

調查局偵辦台師大女足抽血換學分案，專案小組懷疑，前教練周台英以未參與計畫的學生當人頭，詐領及侵占補助金，25日搜索約談周台英到案，另以證人約談研究計畫主持人陳忠慶協助調查；台北地檢署漏夜複訊後，凌晨依詐欺罪命周台英70萬元交保、限制出境出海。

周台英移送北檢時，身穿灰色T恤、頭戴黑色棒球帽與口罩，臉上神情凝重，面對大批媒體包圍，她僅低頭快走，沒回應任何問題。她交保後由親友陪同迅速搭車離去、至於陳忠慶偵訊後請回。

全案起源於，台師大去年底爆出女足隊疑被迫接受運動實驗抽血案，學員被迫在寒暑假期間，連續2周配合每日3次抽血，若不願意就被威脅扣留4年32學分，受試費1200元未發給學生。

檢調連月陸續向教育部、國家科學及技術委員會、中央大學及台師大等單位，函調研究計畫執行資料，約談1位研究助理，及18位在學及畢業的女足隊成員 ，其中包含吹哨者簡奇陞。

檢調分析卷證資料及清查金流，懷疑周台英以未參與實驗的學生當作人頭詐領補助金，金額約數千元，另補助金疑未到交給被抽血的學生，直接變成女足隊公積金。

女足隊抽血事件是因國科會的研究計畫，名為「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」，每年經費由國科會補助、由陳忠慶教授主持，與長庚運動醫學總召林瀛洲醫師、中央大學副校長阮啟弘教授等人共同執行。