台師大女足抽血案 女教練周台英深夜移送北檢

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局偵辦台師大女足抽血換學分案，專案小組懷疑，前教練周台英以未參與計畫的學生當人頭，詐領及侵占補助金，25日搜索約談周台英到案，另以證人約談研究計畫主持人陳忠慶協助調查，周台英深夜移送台北地檢署複訊，全案依詐欺、侵占等罪偵辦。

周台英移送北檢時，身穿灰色T恤、頭戴黑色棒球帽與口罩，臉上神情凝重，面對大批媒體包圍，她僅低頭快走，沒有回應任何問題；至於陳忠慶稍早也移送北檢複訊。

檢調陸續向教育部、國家科學及技術委員會、中央大學及台師大等單位，函調研究計畫執行資料，約談1位研究助理，及18位在學及畢業的女足隊成員 ，其中包含吹哨者簡奇陞。

檢調分析卷證資料及清查金流，懷疑周台英以未參與實驗的學生當作人頭詐領補助金，金額約數千元，另補助金疑未到交給被抽血的學生，直接變成女足隊公積金。

國科會的研究計畫為「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」，台師大負責則3分之1的子計畫，其餘由中央大學負責，每個子計畫每年可獲國科會補助。具爭議的「子計畫三」為期3年，主要由教授陳忠慶負責執行。

全案起源於，台師大去年底爆出女足隊疑被迫接受運動實驗抽血案，學員被迫在寒暑假期間，連續2周配合每日3次抽血，若不願意就被威脅扣留4年32學分，受試費1200元未發給學生。　

台師大女足前教練周台英涉詐領、侵占補助款遭檢調約談。記者林俊良／攝影
