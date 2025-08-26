台師大女足抽血案 周台英遭搜索約談移送複訊

台灣師範大學女足隊抽血換學分有新進展，台北地檢署和台北市調查處一個多月密集約談女足隊成員，調取、分析研究計畫資料，懷疑前教練周台英涉以未參與計畫的學生當人頭詐領數千元補助金，又涉侵占補助金，昨發動搜索約談，昨夜移送複訊。

北檢七月十六日分他字案追查，向教育部、國家科學及技術委員會、中央大學及台師大等函調相關研究計畫執行資料，並約詢一位研究助理，及十八位在學和畢業的女足隊成員 ，其中包含吹哨者之一的簡奇陞等十二人。

檢調分析卷證資料及清查金流，懷疑周台英涉以未參與實驗的學生當作人頭詐領補助金，金額約數千元，另補助金疑未交給被抽血的學生，直接變成女足隊公積金。

北檢昨依詐欺、侵占等罪嫌，指揮台北市調查處搜索周的住居所及辦公位置共三處，並同步通知周台英和教授陳忠慶等四名相關證人到案說明，釐清抽血過程有無涉強制罪，並持續調查相關疑點及研究計畫經費流向。

全案起源於，台師大去年十一月底爆出女足隊疑被迫接受運動實驗抽血，淪為「實驗白老鼠」，被迫在寒暑假連續十四天配合每日三次抽血，若不願意就被威脅扣留四年三十二學分，受試費一千二百元未發給學生。