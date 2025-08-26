聽新聞
0:00 / 0:00

台師大女足抽血案 周台英遭搜索約談移送複訊

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北報導

台灣師範大學女足隊抽血換學分有新進展，台北地檢署和台北市調查處一個多月密集約談女足隊成員，調取、分析研究計畫資料，懷疑前教練周台英涉以未參與計畫的學生當人頭詐領數千元補助金，又涉侵占補助金，昨發動搜索約談，昨夜移送複訊。

北檢七月十六日分他字案追查，向教育部、國家科學及技術委員會、中央大學及台師大等函調相關研究計畫執行資料，並約詢一位研究助理，及十八位在學和畢業的女足隊成員 ，其中包含吹哨者之一的簡奇陞等十二人。

檢調分析卷證資料及清查金流，懷疑周台英涉以未參與實驗的學生當作人頭詐領補助金，金額約數千元，另補助金疑未交給被抽血的學生，直接變成女足隊公積金。

北檢昨依詐欺、侵占等罪嫌，指揮台北市調查處搜索周的住居所及辦公位置共三處，並同步通知周台英和教授陳忠慶等四名相關證人到案說明，釐清抽血過程有無涉強制罪，並持續調查相關疑點及研究計畫經費流向。

全案起源於，台師大去年十一月底爆出女足隊疑被迫接受運動實驗抽血，淪為「實驗白老鼠」，被迫在寒暑假連續十四天配合每日三次抽血，若不願意就被威脅扣留四年三十二學分，受試費一千二百元未發給學生。

詐欺 抽血 侵占 台師大 女足隊 周台英 簡奇陞 陳忠慶

延伸閱讀

台師大女足抽血案 檢調約談研究計畫主持人陳忠慶

台師大女足隊抽血換學分涉詐欺侵占 北檢搜索約談教練周台英

同意書事後才補簽…師大抽血案再增多項新事證 教育部：將加重裁罰

台師大女足抽血案 教育部專案提供保密心理諮商

相關新聞

台師大女足抽血案 女教練周台英深夜移送北檢

調查局偵辦台師大女足抽血換學分案，專案小組懷疑，前教練周台英以未參與計畫的學生當人頭，詐領及侵占補助金，25日搜索約談周...

涉光電弊案 雲林前議長沈宗隆判3年半

雲林縣前議長沈宗隆、議員王又民遭控協助達德能源取得風力發電申請，分別收賄二千萬元、二二五萬元，沈認罪並繳回賄款，雲林地院...

台師大女足抽血案 周台英遭搜索約談移送複訊

台灣師範大學女足隊抽血換學分有新進展，台北地檢署和台北市調查處一個多月密集約談女足隊成員，調取、分析研究計畫資料，懷疑前...

台師大女足抽血案 檢調約談研究計畫主持人陳忠慶

調查局偵辦台師大女足抽血換學分案，經專案小組調取、分析研究計劃資料後，懷疑前教練周台英以未參與計畫的學生當人頭，詐領及侵...

10層樓深山谷被填平 檢察官揪「棄土一條龍」：不願山谷在沉默中死去

苗栗地檢署今天宣布破獲苗栗史上最大集團性環保犯罪，承辦檢察官彭郁清分享犯罪現場初體驗大衝擊，沒有蟬鳴鳥叫，只有死寂髒土，...

花蓮無照男駕駛上路22次被罰40萬拒繳 土地遭查封嚇到秒繳清

花蓮21歲蘇姓男子於2022年至2024年期間，無照騎機車或駕駛車輛次數多達22次，累計罰單及稅款金額高達40餘萬元，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。