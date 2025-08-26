涉光電弊案 雲林前議長沈宗隆判3年半

雲林縣前議長沈宗隆遭控涉向達德能源公司收賄二六○○萬元，一審雲林地院昨判刑三年六月，褫奪公權八年；沈出庭聽宣判。記者陳雅玲／攝影

雲林縣前議長沈宗隆、議員王又民遭控協助達德能源取得風力發電申請，分別收賄二千萬元、二二五萬元，沈認罪並繳回賄款，雲林地院昨依不違背職務收受賄賂罪判刑沈三年半，王九年半，兩人皆褫奪公權八年。沈稱「可接受結果，是否上訴會再研議」。

雲林縣長張麗善昨受訪說，中央政府喊著要淨零減碳，卻把最乾淨、最穩定、最合理電價的核能統統停役，透過核三重啟公投的結果，希望中央能重新定位能源政策，尤其美國總統川普也說所有的再生能源都是世紀大騙局，「我們要的就是一個，非常合理的電價、穩定的電力」。

沈宗隆、王又民都是現任國民黨籍雲縣議員。判決指出，達德公司二○一九年在雲林設立風機發電，遭民眾陳抗、部分議員反對，建照及使用執照取得不順，風場開發進度大幅落後，為加速取得許可，達德時任董事長王雲怡與執行長潘正綱找上沈宗隆、王又民支持，協助向縣府取得許可公文，並以工程款夾帶賄款方式，把海上風機拋石等部分工程，交由白手套鍾慶郎的工程公司承包，鍾獲五四○萬多元「活動費」，鍾另給沈二千萬元。

判決表示，王又民則向潘正綱表示希望能贊助，利用「禮品贊助、活動補助」等名目虛開發票，向達德申請費用，陸續獲二二五萬元賄款。

沈宗隆、鍾慶郎坦承犯行並繳回全部犯罪所得，潘正綱也認罪，三人都獲減輕刑度；鍾、潘符合貪汙罪、證人保護法減刑規定，貪汙部分都免刑，但潘正綱另犯填製不實會計憑證罪判刑六月，得易科罰金。

合議庭另考量王又民和王雲怡否認犯行，判王又民九年半、褫奪公權八年，王雲怡二年、褫奪公權二年。

沈宗隆昨出庭聽判，受訪表示判決公道也感謝法庭，自己身體狀況不佳，是否上訴還要和律師研議。王又民未到庭，對判決表示遺憾，做好上訴的準備。