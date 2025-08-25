台師大女足抽血案 檢調約談研究計畫主持人陳忠慶

調查局偵辦台師大女足抽血換學分案，經專案小組調取、分析研究計劃資料後，懷疑前教練周台英以未參與計畫的學生當人頭，詐領及侵占補助金，今天搜索約談周台英到案，另以證人約談研究計畫主持人陳忠慶協協助調查，陳忠慶稍早移送台北地檢署複訊，周台英預計深夜移送，全案依詐欺、侵占等罪偵辦。

檢調陸續向教育部、國家科學及技術委員會、中央大學及台師大等單位，函調研究計畫執行資料，約談1位研究助理，及18位在學及畢業的女足隊成員 ，其中包含吹哨者簡奇陞。

檢調分析卷證資料及清查金流，懷疑周台英以未參與實驗的學生當作人頭詐領補助金，金額約數千元，另補助金疑未到交給被抽血的學生，直接變成女足隊公積金。

國科會的研究計畫為「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」，台師大負責則3分之1的子計畫，其餘由中央大學負責，每個子計畫每年可獲國科會補助。具爭議的「子計畫三」為期3年，主要由教授陳忠慶負責執行。