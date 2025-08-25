快訊

AIT主動貼文：谷立言上周會晤顧立雄 討論美台不對稱軍事嚇阻的合作

經部綠能推動中心副執行長涉收賄「含1上市公司」 檢調搜索22處約談14人

被要求寫辭職信？邱泰源搖頭「確實沒有」 卓榮泰還原見面經過

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

經濟部綠能科技產業推動中心鄭姓副執行長涉在任內向2家綠能業者貪汙收賄，詳細金額尚待釐清。台北地檢署今指揮台南市調查處搜索22處，約談鄭等9名被告、5名證人到案，目前正於中和調查園區訊問中，今夜將陸續移送複訊。

全案源於，調查局台南市調查處掌握情資，報請台北地檢署派檢肅黑金專組檢察官指揮偵辦。檢調經蒐證、分析案關資料及清查金流後，懷疑鄭姓副執行長任職於經濟部綠能科技產業推動中心時期，涉嫌向2家綠能業者收賄，其中1家為上市公司，違反貪汙治罪條例不違背職務收賄、財產來源不明及洗錢防制法洗錢等罪嫌，相關收賄金額及引發效應持續調查釐清。

台北地檢署今指揮台南市調處兵分22路搜索鄭等9人住居所、辦公位置及2家綠能公司，同步約談鄭姓副執行長、綠能公司周姓總經理、陳姓負責人等9人，及5名相關證人到案說明，調查涉案情節，收賄金額尚待釐清。

