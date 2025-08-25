聽新聞
0:00 / 0:00
10層樓深山谷被填平 檢察官揪「棄土一條龍」：不願山谷在沉默中死去
苗栗地檢署今天宣布破獲苗栗史上最大集團性環保犯罪，承辦檢察官彭郁清分享犯罪現場初體驗大衝擊，沒有蟬鳴鳥叫，只有死寂髒土，因此她當世紀大案辦，「如果我再不幫忙山谷講話，山谷將在沉默中死去」！
苗檢、環境部環境管理署今天舉辦「翠谷悲鳴 苗檢出擊」記者會，全案依組織犯罪防制條例、廢棄物清理法罪嫌起訴49人，涉嫌在苗栗縣多處山谷、3.4公頃，非法棄置營建混合物，其中在台61線後龍鎮交流道附近，甚至堆高10層樓。
檢方指出全案是苗栗史上最大集團性環保犯罪，犯罪所得估算約3億元，查扣不動產公告現值逾1.2億元、現金2400萬元，及39輛非法載運廢棄土曳引車。
檢方今開記者會，承辦檢察官彭郁清簡報開場及結語特別用客家話，她是苗栗縣客家人，司法官訓練所50期結業，2019年調回苗栗地檢署服務，她說，今天「我不只是檢察官，更是熱愛苗栗山林的客家人」。
彭郁清分享去年第一次到台61線後龍交流道附近現場勘驗，沒有聽到蟬鳴及鳥叫，只有死髒土，雖然當檢察官資歷13年，內心還是受到十分巨大衝擊，她熱愛爬山的，假設她不幫忙土地講話，土地將在沉默中死去。
「從那一刻起，這個案子在我心中，就是世紀大案」！彭郁清表示，她全心全力偵辦，就是希望能夠代表苗栗山谷跟大家說，請不要再把營建廢物推在山谷，填平後再高價賣掉，希望鄉親與苗檢合作，保護這塊土地，避免相同事情重複發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言