10層樓深山谷被填平 檢察官揪「棄土一條龍」：不願山谷在沉默中死去

苗栗地檢署今天宣布破獲苗栗史上最大集團性環保犯罪，承辦檢察官彭郁清分享犯罪現場初體驗大衝擊，沒有蟬鳴鳥叫，只有死寂髒土，因此她當世紀大案辦，「如果我再不幫忙山谷講話，山谷將在沉默中死去」！

苗檢、環境部環境管理署今天舉辦「翠谷悲鳴 苗檢出擊」記者會，全案依組織犯罪防制條例、廢棄物清理法罪嫌起訴49人，涉嫌在苗栗縣多處山谷、3.4公頃，非法棄置營建混合物，其中在台61線後龍鎮交流道附近，甚至堆高10層樓。

檢方指出全案是苗栗史上最大集團性環保犯罪，犯罪所得估算約3億元，查扣不動產公告現值逾1.2億元、現金2400萬元，及39輛非法載運廢棄土曳引車。

檢方今開記者會，承辦檢察官彭郁清簡報開場及結語特別用客家話，她是苗栗縣客家人，司法官訓練所50期結業，2019年調回苗栗地檢署服務，她說，今天「我不只是檢察官，更是熱愛苗栗山林的客家人」。

彭郁清分享去年第一次到台61線後龍交流道附近現場勘驗，沒有聽到蟬鳴及鳥叫，只有死髒土，雖然當檢察官資歷13年，內心還是受到十分巨大衝擊，她熱愛爬山的，假設她不幫忙土地講話，土地將在沉默中死去。