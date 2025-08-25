快訊

經部綠能推動中心副執行長涉收賄「含1上市公司」 檢調搜索22處約談14人

被要求寫辭職信？邱泰源搖頭「確實沒有」 卓榮泰還原見面經過

確定了！罷韓國瑜發起人尹立要選高雄市議員 爭取綠營這1區提名

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮無照男駕駛上路22次被罰40萬拒繳 土地遭查封嚇到秒繳清

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮21歲蘇姓男子於2022年至2024年期間，無照騎機車或駕駛車輛次數多達22次，累計罰單及稅款金額高達40餘萬元，他卻拒繳遭移送執行，執行署花蓮分署查封名下2筆土地後，蘇男怕土地被法拍，嚇得趕緊繳清罰鍰。

花蓮分署指出，壽豐鄉21歲蘇男自2022年11月起至2024年8月止，無照騎乘重型機車及駕駛小客車等次數高達22次，就像是不定時炸彈，公路局花蓮監理站依道路交通管理處罰條例規定，連續裁處罰鍰，蘇男卻故意不繳納被移送執行。

花蓮分署2023年12月起，陸續受理蘇男裁罰案件後，發現他收到的罰單加上牌照稅、燃料費等費用，竟高達40萬餘元，由於他名下無所得及存款，分署為保全公法債權，立即函請地政事務所，將名下壽豐鄉2筆土地辦理查封登記。

花蓮分署表示，在查封土地前，曾多次向蘇男催繳但沒有結果，甚至派員前往蘇的戶籍地查訪，對方卻置之不理，蘇期間雖曾致電分署告知會辦理分期繳納，最後仍未履行承諾，分署為督促蘇男履行義務，今年3月間派員到其壽豐鄉2筆土地現場查封土地、張貼封條。

蘇男見到土地被張貼封條，甚至還插上查封公告，擔心土地被法拍，日前才趕緊請家人繳清罰鍰，花蓮分署將持續強力執行無照駕駛裁罰案件，以保障民眾用路安全。

花蓮21歲蘇姓男子無照騎機車或駕駛車輛多達22次，累計罰單及稅款金額高達40餘萬元，卻拒繳遭移送執行，執行署查封名下2筆土地後，蘇男怕土地被法拍趕緊繳清罰鍰。圖／執行署花蓮分署提供
花蓮21歲蘇姓男子無照騎機車或駕駛車輛多達22次，累計罰單及稅款金額高達40餘萬元，卻拒繳遭移送執行，執行署查封名下2筆土地後，蘇男怕土地被法拍趕緊繳清罰鍰。圖／執行署花蓮分署提供
花蓮21歲蘇姓男子無照騎機車或駕駛車輛多達22次，累計罰單及稅款金額高達40餘萬元，卻拒繳遭移送執行，執行署查封名下2筆土地後，蘇男怕土地被法拍趕緊繳清罰鍰。圖／執行署花蓮分署提供
花蓮21歲蘇姓男子無照騎機車或駕駛車輛多達22次，累計罰單及稅款金額高達40餘萬元，卻拒繳遭移送執行，執行署查封名下2筆土地後，蘇男怕土地被法拍趕緊繳清罰鍰。圖／執行署花蓮分署提供

花蓮 罰單 法拍

延伸閱讀

花蓮男子22次無照累罰40萬 遭查封土地後速繳清

花蓮直飛韓國仁川確定！ 花蓮人嗨翻：11月13日起不用再跑北部出國

彰化縣府釋出8筆祭祀公業土地 最低10萬、最高破千萬

嘉義男5年欠繳交通罰鍰47萬催繳置之不理 土地查封一次繳清

相關新聞

經部綠能推動中心副執行長涉收賄「含1上市公司」 檢調搜索22處約談14人

經濟部綠能科技產業推動中心鄭姓副執行長涉在任內向2家綠能業者貪汙收賄，詳細金額尚待釐清。台北地檢署今指揮台南市調查處搜索...

台師大女足隊抽血換學分涉詐欺侵占 北檢搜索約談教練周台英

台灣師範大學女足隊日前爆發抽血換學分爭議事件，台北地檢署、台北市調查處共約詢包含吹哨者之一的簡奇陞等19人，認定前女足教...

10層樓深山谷被填平 檢察官揪「棄土一條龍」：不願山谷在沉默中死去

苗栗地檢署今天宣布破獲苗栗史上最大集團性環保犯罪，承辦檢察官彭郁清分享犯罪現場初體驗大衝擊，沒有蟬鳴鳥叫，只有死寂髒土，...

花蓮無照男駕駛上路22次被罰40萬拒繳 土地遭查封嚇到秒繳清

花蓮21歲蘇姓男子於2022年至2024年期間，無照騎機車或駕駛車輛次數多達22次，累計罰單及稅款金額高達40餘萬元，他...

他偽簽姓名變更保險契約要保人、受益人 妻子被業務詢問才知報警提告

台南市林姓男子與溫姓妻子感情不睦，竟悄悄前往保險公司，將原本要保人是自己、被保險人是妻子的契約，在契約變更申請書偽簽妻子...

讀國中兒受教有狀況 他到校罵師「垃圾」還潑水 鬧出更大風波

基隆市1名男子到兒子就讀的國中，與兒子的導師溝通在校管教和師生相處問題時，兩人發生口角，家長涉嫌用「光頭」、「垃圾老師」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。