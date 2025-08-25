花蓮無照男駕駛上路22次被罰40萬拒繳 土地遭查封嚇到秒繳清

花蓮21歲蘇姓男子於2022年至2024年期間，無照騎機車或駕駛車輛次數多達22次，累計罰單及稅款金額高達40餘萬元，他卻拒繳遭移送執行，執行署花蓮分署查封名下2筆土地後，蘇男怕土地被法拍，嚇得趕緊繳清罰鍰。

花蓮分署指出，壽豐鄉21歲蘇男自2022年11月起至2024年8月止，無照騎乘重型機車及駕駛小客車等次數高達22次，就像是不定時炸彈，公路局花蓮監理站依道路交通管理處罰條例規定，連續裁處罰鍰，蘇男卻故意不繳納被移送執行。

花蓮分署2023年12月起，陸續受理蘇男裁罰案件後，發現他收到的罰單加上牌照稅、燃料費等費用，竟高達40萬餘元，由於他名下無所得及存款，分署為保全公法債權，立即函請地政事務所，將名下壽豐鄉2筆土地辦理查封登記。

花蓮分署表示，在查封土地前，曾多次向蘇男催繳但沒有結果，甚至派員前往蘇的戶籍地查訪，對方卻置之不理，蘇期間雖曾致電分署告知會辦理分期繳納，最後仍未履行承諾，分署為督促蘇男履行義務，今年3月間派員到其壽豐鄉2筆土地現場查封土地、張貼封條。