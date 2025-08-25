台師大女足隊抽血換學分涉詐欺侵占 北檢搜索約談教練周台英

台灣師範大學女足隊日前爆發抽血換學分爭議事件，台北地檢署、台北市調查處共約詢包含吹哨者之一的簡奇陞等19人，認定前女足教練周台英涉有詐欺、侵占等罪嫌，今搜索周的住居所及辦公位置共3處，約談周和4名證人到案釐清此案。

檢方指出，此案經向教育部、國家科學及技術委員會、國立中央大學及台師大等函調相關研究計畫執行資料，並約談並約詢1位研究助理、18 位在學及已畢業之女足隊成員 （檢察官複訊12位），復分析卷證資料及清查金流後，認被告周台英涉有詐欺、侵占等罪嫌，經向法院聲請核發搜索票獲准。

台北地檢署今8月25日指揮台北市調查處調查官依侵占等罪嫌，搜索周的住居所及辦公位置共3處，並同步通知周台英和及4名相關證人 到案說明，目前持續調查相關疑點、「違法抽血」過程、研究計畫經費流向。

女足隊抽血事件源於國科會的研究計畫「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」該計劃由國科會補助、陳忠慶教授主持，並與長庚運動醫學總召林瀛洲醫師、中央大學副校長阮啟弘教授，還有葉士青教授共同執行。

其中，台師大僅負責1/3子計畫，另2個子計畫由中央大學負責，每個子計畫每年可獲國科會補助。有爭議的是「子計畫3」，主要由陳忠慶負責執行，時間為期3年，第1年經費300萬元、第2年220萬元，第3年停止執行，總共約520萬元，台師大女足是第2期受試者，周台英在計畫中角色，是協助招募實驗對象。