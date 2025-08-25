快訊

俄羅斯千島群島外海規模6.1地震 深度僅10公里

續查台師大女足吸血案！教練周台英涉詐欺侵占 遭北檢搜索約談

經典賽／中華隊敲定教練團、80人名單 會長和林威助近期赴日

聽新聞
0:00 / 0:00

台師大女足隊抽血換學分涉詐欺侵占 北檢搜索約談教練周台英

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北即時報導

台灣師範大學女足隊日前爆發抽血換學分爭議事件，台北地檢署、台北市調查處共約詢包含吹哨者之一的簡奇陞等19人，認定前女足教練周台英涉有詐欺、侵占等罪嫌，今搜索周的住居所及辦公位置共3處，約談周和4名證人到案釐清此案。

檢方指出，此案經向教育部、國家科學及技術委員會、國立中央大學及台師大等函調相關研究計畫執行資料，並約談並約詢1位研究助理、18 位在學及已畢業之女足隊成員 （檢察官複訊12位），復分析卷證資料及清查金流後，認被告周台英涉有詐欺、侵占等罪嫌，經向法院聲請核發搜索票獲准。

台北地檢署今8月25日指揮台北市調查處調查官依侵占等罪嫌，搜索周的住居所及辦公位置共3處，並同步通知周台英和及4名相關證人 到案說明，目前持續調查相關疑點、「違法抽血」過程、研究計畫經費流向。

女足隊抽血事件源於國科會的研究計畫「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」該計劃由國科會補助、陳忠慶教授主持，並與長庚運動醫學總召林瀛洲醫師、中央大學副校長阮啟弘教授，還有葉士青教授共同執行。

其中，台師大僅負責1/3子計畫，另2個子計畫由中央大學負責，每個子計畫每年可獲國科會補助。有爭議的是「子計畫3」，主要由陳忠慶負責執行，時間為期3年，第1年經費300萬元、第2年220萬元，第3年停止執行，總共約520萬元，台師大女足是第2期受試者，周台英在計畫中角色，是協助招募實驗對象。

台師大前女足教練周台英。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
台師大前女足教練周台英。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

抽血 周台英 台師大

延伸閱讀

同意書事後才補簽…師大抽血案再增多項新事證 教育部：將加重裁罰

台師大解聘女足教練周台英 教部證實「已收函報」儘速審議

台師大女足隊抽血換學分案 北檢已約談吹哨者簡奇陞等19人作證

足球／周台英遭逐出球壇 足協秘書長：處分重了些

相關新聞

台師大女足隊抽血換學分涉詐欺侵占 北檢搜索約談教練周台英

台灣師範大學女足隊日前爆發抽血換學分爭議事件，台北地檢署、台北市調查處共約詢包含吹哨者之一的簡奇陞等19人，認定前女足教...

讀國中兒受教有狀況 他到校罵師「垃圾」還潑水 鬧出更大風波

基隆市1名男子到兒子就讀的國中，與兒子的導師溝通在校管教和師生相處問題時，兩人發生口角，家長涉嫌用「光頭」、「垃圾老師」...

合成濺血圖恐嚇司法官 迷因台式民主版主憤慨：那是彭振聲妻子的血

「迷因台式民主」版主、UI工程師戴瑞甯製作偵審京華城案檢察官、法官的合成圖，並加上血跡等圖樣，還有載明「記住他們的名字跟...

他偽簽姓名變更保險契約要保人、受益人 妻子被業務詢問才知報警提告

台南市林姓男子與溫姓妻子感情不睦，竟悄悄前往保險公司，將原本要保人是自己、被保險人是妻子的契約，在契約變更申請書偽簽妻子...

濺血合成圖恐嚇京華城案司法官 涉案工程師 、護理師起訴後都獲釋！

「迷因台式民主」版主、UI工程師戴瑞甯製作偵審京華城案檢察官、法官的合成圖，並加上血跡等圖樣，還有載明「記住他們的名字跟...

獨／補簽到！關西鎮代主席涉詐領2450元出席費 判1年10月緩刑4年

新竹縣關西鎮民代表會主席羅仕典被控詐領出席費、交通費及膳食費共2450元，新竹地檢署依貪汙治罪條例罪嫌起訴，檢察官斟酌羅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。