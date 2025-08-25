他偽簽姓名變更保險契約要保人、受益人 妻子被業務詢問才知報警提告

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市林姓男子與溫姓妻子感情不睦，竟悄悄前往保險公司，將原本要保人是自己、被保險人是妻子的契約，在契約變更申請書偽簽妻子簽名提交；所幸業務打給溫女確認，查出有異，台南地院一審將林依偽造文書罪判刑3月，經林上訴，二審維持刑期，宣告緩刑2年。

判決書引用台南地檢署起訴、聲請簡易判決處刑書指出，林姓男子因與溫姓妻子感情不睦，去年2月26日前往台南市北區一間保險公司通訊處，未經妻子同意或授權，在契約變更申請書的「要保人變更」、「受益人變更」、「要保人簽名欄」處偽簽妻子簽名共4枚。

林將申請書交給保險公司業務員，以此方式表示温女同意變更保險契約內容，將原來要保人是他自己的契約，改成妻子；足生損害於温女及保險公司對於保險契約管理正確性，當業務員電訪温女確認時，温女察覺有異，報警處理，查出居然是丈夫搞的鬼。

法院審理時，林承認犯行，一審依犯行使偽造私文書罪，判處有期徒刑3月；林提起上訴主張，因為經濟能力不好，目前要工作，還有小孩要養、房貸要繳，希望刑期減少，或是給緩刑，他也想向妻子道歉，但妻子不願意和解，希望庭上給機會。

林表示，因一時法律認知不足，誤以為可以代為簽署，經法院審理後，對於自身行為感到萬分懊悔，並願意承擔應有責任，絕無推託之意；他深刻體認自身錯誤，未來絕不再犯，偽造行為沒有造成妻子實質上損失，因為變更沒有成功，他願積極彌補。

林指出，希望能與妻子有當面表達和解機會，請求撤銷原判決，改量處較輕之刑，並諭知緩刑。

合議庭認為，經核原審認事用法均無不合，量刑妥適，於客觀上既未逾越法定刑度，且已屬從輕量刑，難認有何違法、不當或過重之處，亦無漏未審酌以致量刑不當情事；林主張量刑過重，求予撤銷改判處較輕刑度，並無可採，上訴為無理由，應予駁回。

合議庭考量，林姓男子未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，且始終承認犯行，並於開庭時數度向妻子道歉，表達欲和解之意；雖然妻子始終無意和解，難認林全無後悔補過之心。

合議庭審酌，林因一時失慮，致涉本案犯行，經此偵審程序及刑之宣告教訓，當知所警惕而無再犯之虞，故宣告緩刑2年，以啟自新；同時應給予妻子相當賠償，填補損害，以期和緩雙方敵對情緒，諭知應支付妻子6萬元損害賠償金，若未履行，得撤銷緩刑。

台南市林姓男子與溫姓妻子感情不睦，竟悄悄前往保險公司，將原本要保人是自己、被保險人是妻子的契約，在契約變更申請書偽簽妻子簽名提交。本報資料照片
台南市林姓男子與溫姓妻子感情不睦，竟悄悄前往保險公司，將原本要保人是自己、被保險人是妻子的契約，在契約變更申請書偽簽妻子簽名提交。本報資料照片

