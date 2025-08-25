讀國中兒受教有狀況 他到校罵師「垃圾」還潑水 鬧出更大風波
基隆市1名男子到兒子就讀的國中，與兒子的導師溝通在校管教和師生相處問題時，兩人發生口角，家長涉嫌用「光頭」、「垃圾老師」等話辱罵導師，還將水杯的水潑灑到導師身上挨告。檢察官偵查後，今依以強暴手段犯公然侮辱罪嫌起訴這名家長。
起訴書指出，這名家長今年45歲，他的兒子就讀國中，去年12月26日他接到學校通知，兒子在學校因為受管教有狀況，並與老師相處出現問題，請他到校長室與李姓導師會談溝通。
這名家長進入校長室，與李姓導師對談約10分鐘後，疑因對問題的癥結認知不同，兩人發生口角。梁男接續用「光頭」、「垃圾」、「垃圾老師」和「啞巴」等話辱罵導師，並拿水杯朝導師潑水。
導師認為這名家長的言行貶損他的人格尊嚴與社會評價，不甘受辱並提告。檢警調查時，涉案家長坦承有對導師說「光頭」並潑水，但沒有對他說「垃圾」、「垃圾老師」和「啞巴」這些話。
檢察官傳訊案發時在場的學校其他人員，證述家長有說出「光頭」、「啞巴」及朝導師潑水。導師提供的錄音檔案，則有家長辱罵「光頭」、「垃圾」、「垃圾老師」和「啞巴」等話，認定這名家長觸法並起訴。
刑法第309條規定，公然侮辱人者，處拘役或9千元以下罰金。以強暴手段犯罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言