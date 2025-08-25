讀國中兒受教有狀況 他到校罵師「垃圾」還潑水 鬧出更大風波

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名男子到兒子就讀的國中，與兒子的導師溝通在校管教和師生相處問題時，兩人發生口角，家長涉嫌用「光頭」、「垃圾老師」等話辱罵導師，還將水杯的水潑灑到導師身上挨告。檢察官偵查後，今依以強暴手段犯公然侮辱罪嫌起訴這名家長。

起訴書指出，這名家長今年45歲，他的兒子就讀國中，去年12月26日他接到學校通知，兒子在學校因為受管教有狀況，並與老師相處出現問題，請他到校長室與李姓導師會談溝通。

這名家長進入校長室，與李姓導師對談約10分鐘後，疑因對問題的癥結認知不同，兩人發生口角。梁男接續用「光頭」、「垃圾」、「垃圾老師」和「啞巴」等話辱罵導師，並拿水杯朝導師潑水。

導師認為這名家長的言行貶損他的人格尊嚴與社會評價，不甘受辱並提告。檢警調查時，涉案家長坦承有對導師說「光頭」並潑水，但沒有對他說「垃圾」、「垃圾老師」和「啞巴」這些話。

檢察官傳訊案發時在場的學校其他人員，證述家長有說出「光頭」、「啞巴」及朝導師潑水。導師提供的錄音檔案，則有家長辱罵「光頭」、「垃圾」、「垃圾老師」和「啞巴」等話，認定這名家長觸法並起訴。

刑法第309條規定，公然侮辱人者，處拘役或9千元以下罰金。以強暴手段犯罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。

基隆市一名國中生的家長，到學校與李姓導師溝通管教和師生相處問題時，涉嫌用「光頭」、「垃圾老師」等話辱罵導師，還將水杯的水潑灑到導師身上。基隆地檢署檢察官偵查後，今依以強暴手段犯公然侮辱罪嫌起訴家長。聯合報系資料照
溝通 提告 公然侮辱

