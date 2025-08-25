合成濺血圖恐嚇司法官 迷因台式民主版主憤慨：那是彭振聲妻子的血

「迷因台式民主」版主、UI工程師戴瑞甯製作偵審京華城案檢察官、法官的合成圖，並加上血跡等圖樣，還有載明「記住他們的名字跟臉」上傳粉絲專頁，追蹤者前護理師林惠珠下載合成圖加上「命債命還」發布到Threads，兩人先前被檢方聲押獲准，今依恐嚇等罪起訴並移審法院。

法院開庭時，戴瑞甯不爭執客觀事實，僅承認違反個資法，但否認有恐嚇罪的主觀犯意。他說，檢察官的照片是Google來的，法官的照片則是網友提供的，網友也是在公開影片中找到的。

戴瑞寧指出，他長期以來找不到法官楊勝賢的照片，便在圖片上留一句話「照片歡迎網友提供」，網友「賈仙姑」就私訊他的粉專提供照片，他不知道「賈仙姑」的本名。「迷因台式民主」是他一人經營，他和「賈仙姑」之間沒有談任何報酬，也沒有給任何好處。

法官問為何在相片上用血跡等圖樣，戴瑞甯回應，他沒有在法官的照片上用血跡，在檢察官照片上用血跡，是為了抒發心情，因為台北市前副市長彭振聲妻子墜樓事件，令他感到憤慨，「那個血跡代表是彭振聲妻子的血」，他的粉專PO文也是針對此事評論。他說，他有在照片加註「記著他們的名字跟臉」，他是希望大眾記得每次判決時，是有哪些司法官審理的。

法官再問，當時彭振聲妻子的事件還沒有確定是「跳樓自殺」或「意外墜樓」，如何能確定彭妻死亡一事與檢察官偵辦彭振聲案件連結？動機為何？戴瑞甯說，那時看到彭振聲在法庭外大喊「檢察官怎麼那麼可惡」的影片，加上彭妻患有憂鬱症是在彭振聲被羈押之後，因此他依此判斷彭妻是「跳樓自殺」，且與彭振聲遭不正訊問有關。

法官問彭振聲開庭是否每次都到庭旁聽？戴瑞甯說，沒有，他都是聽法庭外的轉述，但彭振聲在法庭外哭喊的影片，他是直接看到，不需轉述。

戴瑞甯委任律師指出，戴坦承違反個資法，也不爭執恐嚇罪的客觀事實，僅剩「主觀犯意」部分有爭議，此部分沒有進一步調查必要，且戴和「賈仙姑」的對話內容已經檢警截圖附卷，兩人之前確實不認識，唯一交集只是提供圖片，媒體也確認「賈仙姑」提供的圖片，是從公開資料截取出來，「賈仙姑」的身分追查也與戴繼續羈押與否無關。

戴瑞甯說，他希望早點回去幫忙照顧小孩，他的太太沒有在網路上發表任何評論，卻因為他一個人得在家裡處理家務，他也已經提供審理證據，希望可以停止羈押。