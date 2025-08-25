獨／補簽到！關西鎮代主席涉詐領2450元出席費 判1年10月緩刑4年

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣關西鎮民代表會主席羅仕典被控詐領出席費、交通費及膳食費共2450元，新竹地檢署依貪汙治罪條例罪嫌起訴，檢察官斟酌羅坦承犯行，建議法院減輕其刑或免刑，新竹地方法院今天宣判，羅仕典利用職務機會詐領財務罪判1年10月，褫奪公權2年，緩刑4年，可上訴。

對此結果，羅仕典未接電話，尚未對外回應。新竹縣政府表示，待收到判決書後，會請關西鎮代會依規定解職，由於被解職者任期已超過2年，將不會辦補選，而代表會在沒有主席的情況下，可以再推舉一位主席。

起訴書指出，羅仕典去年4月12日未出席代表會臨時會第3次會議，先由鎮代會郭姓組員當天上午9點多製作開會入帳清冊及支票，並赴關西農會信用部辦理撥款，會議結束後的隔周上班日，郭私下再提供簽到簿與印領清冊，讓羅補簽到，導致代表會驗收及主計人員誤信羅出席，核銷當天全部出席費、交通費及膳食費，詐取2450元。

起訴書說，羅仕典偵查中自動繳交犯罪所得2450元，並自白在簽到簿與印領清冊上補簽到，使檢方進而查獲郭私下提出簽到簿與印領清冊供補簽到等事實，建議法院對羅減輕其刑或免刑。

新竹地方法院今天宣判羅仕典1年10月，褫奪2年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束。郭姓組員被判1年10月，褫奪2年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束。皆可上訴。

新竹地方法院今天宣判，羅仕典利用職務機會詐領財務罪判1年10月，褫奪公權2年，緩刑4年，可上訴。圖／本報資料照片
